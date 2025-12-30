Минское «Динамо» завершило год лидером Западной конференции КХЛ

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 57 очками после 39 проведенных матчей. «Салават Юлаев» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 41 игре. В следующей встрече минский клуб сыграет в гостях против челябинского «Трактора» 4 января, «Салават Юлаев» на следующий день примет нижнекамский «Нефтехимик».