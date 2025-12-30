Минское «Динамо» завершило год лидером Западной конференции КХЛ

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Минское «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме победило уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 8 522 зрителей.
За «Динамо» шайбы забросили Виталий Пинчук (10-я минута), Андрей Стась (26) и Вадим Шипачев (61). У уфимского клуба чужие ворота поразили Алексей Василевский (41) и Джек Родуолд (48).
«Динамо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 57 очками после 39 проведенных матчей. «Салават Юлаев» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 41 игре. В следующей встрече минский клуб сыграет в гостях против челябинского «Трактора» 4 января, «Салават Юлаев» на следующий день примет нижнекамский «Нефтехимик».
В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» в гостях обыграла хабаровский «Амур» (3:2 ОТ), екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке переиграл тольяттинскую «Ладу» (4:3).
Виктор Козлов
Дмитрий Квартальнов
Семен Вязовой
Василий Демченко
09:09
Шелдон Ремпал
09:36
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Тай Смит)
17:06
Тай Смит
22:29
Алексей Василевский
25:52
Андрей Стась
(Вадим Мороз, Вадим Шипачев)
38:31
Тай Смит
40:46
Алексей Василевский
(Александр Жаровский, Шелдон Ремпал)
45:30
Джош Брук
45:30
Сергей Кузнецов
47:07
Александр Жаровский
47:24
Джек Родуолд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
60:00
Денис Ян
60:52
Вадим Шипачев
(Сэм Энас, Тай Смит)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит