1-й период
Колорадо
4
:
Сент-Луис
0
Все коэффициенты
П1
X
23.00
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
1
:
Баффало
2
Все коэффициенты
П1
6.14
X
3.65
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
Все коэффициенты
П1
32.00
X
4.40
П2
1.32
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2

Защитник «Ак Барса» Лямкин получил перелом лицевой кости и выбыл на неопределенный срок (Metaratings)

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин получил травму лица в матче с «Северсталью» (4:3 Б).

Источник: Спортс"

По информации Metaratings, после обследования выяснилось, что защитник получил перелом лицевой кости и выбыл на неопределенный срок.

В нынешнем сезоне в активе Лямкина 25 (3+22) баллов в 41 игре сезона при показателе полезности «плюс 9».