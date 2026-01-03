Кузнецов так и не заиграл в «Магнитке». Теперь он попробует реанимировать карьеру в Уфе

Наверное, если бы Кузнецов в каждом матче отдавал бы по гениальной передаче, приводившей к голу, Разин смягчился бы, но тренер требовал от нападающего полноценной отработки в обороне. «В некоторых играх ему не хватает дыхалки, не хватает силы в ногах. Нельзя сказать, что он не хочет», — честно признался после одного из матчей Разин. Насколько мне известно, Кузнецов быстро влился в коллектив и стал в нем своим, но на игровом времени это никак не сказывалось. Разин показал принципиальность, а вот Кузнецов не считает, что он не готов.