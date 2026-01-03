Кузнецов так и не заиграл в «Магнитке». Теперь он попробует реанимировать карьеру в Уфе

Делать прогнозы, когда речь заходит о карьере Евгения Кузнецова, в последнее время точно не стоит. Это в начале 2010-х никто не сомневался, что харизматичного нападающего «Трактора» ждет большое будущее. Сейчас Кузнецов близится к закату карьеры, и чтобы проявить себя на максимум нынешних возможностей, Евгению нужны идеальные условия. Казалось бы, их создали в «Металлурге», но главный тренер магнитогорцев Андрей Разин предъявил к Кузнецову требования, которые тот выполнить не смог.
Наверное, если бы Кузнецов в каждом матче отдавал бы по гениальной передаче, приводившей к голу, Разин смягчился бы, но тренер требовал от нападающего полноценной отработки в обороне. «В некоторых играх ему не хватает дыхалки, не хватает силы в ногах. Нельзя сказать, что он не хочет», — честно признался после одного из матчей Разин. Насколько мне известно, Кузнецов быстро влился в коллектив и стал в нем своим, но на игровом времени это никак не сказывалось. Разин показал принципиальность, а вот Кузнецов не считает, что он не готов.
По моей информации, инициатором переговоров о переходе в другой клуб стал сам хоккеист — он хочет играть, а команд, которые готовы дать ему шанс, хватает. На Кузнецова претендовал «Нефтехимик», который стилистически вполне ему подходит. Игорь Гришин ставит атакующий хоккей, где у игроков много свободы впереди и при этом особого психологического давления на хоккеистов нет.
Но Кузнецов в итоге выбрал «Салават Юлаев», который тренирует хорошо знакомый Евгению Виктор Козлов. «Металлург» выставил хоккеиста на драфт отказов, а уфимский клуб забрал его. Обменять напрямую магнитогорцы Кузнецова не могли — из-за «правила трех переходов» в случае с «Салаватом» из СКА. Ранее в составе уфимцев, пусть и недолго, числились выступавшие в прошлом сезоне за армейцев Илья Федотов, Дмитрий Юдин и Сергей Андронов.
Вариант работы с Козловым изначально кажется для Кузнецова куда более благоприятным, чем с Андреем Разиным. Да и Уфе центр нужен. Первую тройку с Шелдоном Ремпалом, Джеком Родуолдом и Девином Броссо трогать вряд ли будут, а вот, например, посмотреть на Кузнецова на месте Артема Пименова в тройке с Егором Сучковым и Александром Жаровским было бы очень интересно.
Изначально «Магнитка» казалась последним шансом для Кузнецова, но рынок сейчас в КХЛ настолько скуден, что есть спрос даже на игроков, от которых отказываются аутсайдеры, — что уж говорить об одном из самых известных российских хоккеистов. Виктор Козлов славится умением находить общий язык с игроками, так что влиться в команду Кузнецов должен быстро. Вот только если и в Уфе у него возникнут проблемы, это будет очень тревожным знаком.
Артур Хайруллин