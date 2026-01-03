«Металлург» со счетом 7:3 обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 7:3 одержал победу над китайским «Шанхай Дрэгонс» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Макар Хабаров (20-я минута), Александр Петунин (28), Роман Канцеров (32), Данила Паливко (34), Сергей Толчинский (35), Дмитрий Силантьев (39) и Никита Коротков (52). У проигравших отличились Спенсер Фу (17, 28) и Остин Вагнер (39).
«Металлург» одержал вторую победу над китайским клубом в текущем сезоне КХЛ. Первая встреча завершилась со счетом 6:1.
Магнитогорская команда возглавляет Восточную конференцию и общую таблицу лиги, набрав 64 очка в 40 играх. «Шанхай Дрэгонс» занимает девятое место на Западе. В активе клуба 39 очков после 40 встреч.
В следующем матче «Шанхай Дрэгонс» 5 января примет тольяттинскую «Ладу», «Металлург» на следующий день дома сыграет с ярославским «Локомотивом».
В других матчах игрового дня череповецкая «Северсталь» обыграла «Ладу» со счетом 4:2, «Сочи» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1).
