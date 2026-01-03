Ричмонд
«Металлург» со счетом 7:3 обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ

Магнитогорская команда возглавляет общую таблицу КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 7:3 одержал победу над китайским «Шанхай Дрэгонс» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Макар Хабаров (20-я минута), Александр Петунин (28), Роман Канцеров (32), Данила Паливко (34), Сергей Толчинский (35), Дмитрий Силантьев (39) и Никита Коротков (52). У проигравших отличились Спенсер Фу (17, 28) и Остин Вагнер (39).

«Металлург» одержал вторую победу над китайским клубом в текущем сезоне КХЛ. Первая встреча завершилась со счетом 6:1.

Магнитогорская команда возглавляет Восточную конференцию и общую таблицу лиги, набрав 64 очка в 40 играх. «Шанхай Дрэгонс» занимает девятое место на Западе. В активе клуба 39 очков после 40 встреч.

В следующем матче «Шанхай Дрэгонс» 5 января примет тольяттинскую «Ладу», «Металлург» на следующий день дома сыграет с ярославским «Локомотивом».

В других матчах игрового дня череповецкая «Северсталь» обыграла «Ладу» со счетом 4:2, «Сочи» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1).

Шанхай Дрэгонс
3:7
1:1, 2:5, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
3.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 10791 зритель
Главные тренеры
Жерар Галлан
Андрей Разин
Вратари
Андрей Кареев
Александр Смолин
1-й период
01:45
Спенсер Фу
09:21
Руслан Исхаков
16:37
Спенсер Фу
(Трой Джозефс, Ник Меркли)
19:55
Макар Хабаров
(Валерий Орехов, Руслан Исхаков)
2-й период
20:39
4401
23:18
Александр Брынцев
23:18
Дерек Барак
26:34
Уилл Райлли
27:29
Александр Петунин
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
27:57
Спенсер Фу
(Уилл Райлли, Трой Джозефс)
31:38
Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев, Артем Минулин)
33:55
Данила Паливко
(Роман Канцеров)
34:45
Сергей Толчинский
(Артем Минулин)
38:24
Остин Вагнер
(Борна Рендулич, Владислав Валенцов)
38:51
Дмитрий Силантьев
3-й период
51:28
Никита Коротков
(Александр Петунин, Андрей Козлов)
52:42
Джейк Бишофф
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Металлург Мг
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит