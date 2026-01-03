Белорусский защитник «Металлурга» Паливко забросил вторую шайбу в сезоне КХЛ

В первый игровой день 2026 года хоккеисты из Магнитогорска на выезде победили «Шанхайских Драконов» со счетом 7:3. На 34-й минуте встречи Паливко забросил четвертую шайбу своей команды, белорусу ассистировали лучшие бомбардиры КХЛ Владимир Ткачев и Роман Канцеров. В 29 матчах сезона Данила заработал 6 (2+4) результативных баллов. «Металлург» продлил серию с набранными очками до 9 игр и упрочил лидерство в таблице Востока и всей лиги.