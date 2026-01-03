Ричмонд
Белорусский защитник «Металлурга» Паливко забросил вторую шайбу в сезоне КХЛ

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Данила Паливко помог «Металлургу» одержать очередную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: hockey.by

В первый игровой день 2026 года хоккеисты из Магнитогорска на выезде победили «Шанхайских Драконов» со счетом 7:3. На 34-й минуте встречи Паливко забросил четвертую шайбу своей команды, белорусу ассистировали лучшие бомбардиры КХЛ Владимир Ткачев и Роман Канцеров. В 29 матчах сезона Данила заработал 6 (2+4) результативных баллов. «Металлург» продлил серию с набранными очками до 9 игр и упрочил лидерство в таблице Востока и всей лиги.

Параллельно «Северсталь» при участии нашего Александра Скоренова обыграла «Ладу» с Даниилом Бокуном в составе (4:2). Череповчане сравнялись с минским «Динамо» на вершине Западной конференции, у обеих команд по 57 баллов. Также 3 января «Сочи» одолел «Нефтехимик» (2:1), за южан 14 минут на льду отыграл наш Илья Сушко.

Ранее в субботу «Амур» под руководством белорусского специалиста Александра Андриевского проиграл в дальневосточном дерби «Адмиралу» (2:3). Решающую шайбу «моряки» забросили за 20 секунд до финальной сирены. 4 января в КХЛ состоятся пять матчей, в том числе поединок минского «Динамо» в гостях у «Трактора» (начало встречи в 14.00).

Шанхай Дрэгонс
3:7
1:1, 2:5, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
3.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 10791 зритель
Главные тренеры
Жерар Галлан
Андрей Разин
Вратари
Андрей Кареев
Александр Смолин
1-й период
01:45
Спенсер Фу
09:21
Руслан Исхаков
16:37
Спенсер Фу
(Трой Джозефс, Ник Меркли)
19:55
Макар Хабаров
(Валерий Орехов, Руслан Исхаков)
2-й период
20:39
4401
23:18
Александр Брынцев
23:18
Дерек Барак
26:34
Уилл Райлли
27:29
Александр Петунин
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
27:57
Спенсер Фу
(Уилл Райлли, Трой Джозефс)
31:38
Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев, Артем Минулин)
33:55
Данила Паливко
(Роман Канцеров)
34:45
Сергей Толчинский
(Артем Минулин)
38:24
Остин Вагнер
(Борна Рендулич, Владислав Валенцов)
38:51
Дмитрий Силантьев
3-й период
51:28
Никита Коротков
(Александр Петунин, Андрей Козлов)
52:42
Джейк Бишофф
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Металлург Мг
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
