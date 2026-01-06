Хоккеисты «Адмирала» проиграли первый матч под руководством Браташа

Встреча прошла в присутствии 11 463 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Широков (15-я и 45-я минуты), Валентин Пьянов (20), Архип Неколенко (34) и Федор Гордеев (34). У проигравших отличились Никита Тертышный (10) и Кайл Олсон (56).
Благодаря дублю Широков достиг отметки в 250 голов в КХЛ. Нападающий стал седьмым игроком, которому покорилось данное достижение. Ранее это удавалось Сергею Мозякину (419), Владимиру Шипачеву (314), Найджелу Доусу (293), Данису Зарипову (292), Александру Радулову (288) и Никите Гусеву (266).
«Адмирал» провел первый матч под руководством Олега Браташа. Он был назначен на эту должность 4 января. Браташ сменил в качестве главного тренера Леонида Тамбиева, который был отстранен от работы с командой 6 декабря.
«Сибирь» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 43 матчах. «Адмирал» идет на последней, 11-й строчке с 33 очками после 40 игр. В следующем матче «Сибирь» примет ярославский «Локомотив» 8 января, «Адмирал» в этот же день сыграет в гостях против нижнекамского «Нефтехимика».
