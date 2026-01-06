Ричмонд
Хоккеисты «Адмирала» проиграли первый матч под руководством Браташа

НОВОСИБИРСК, 6 января. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» со счетом 2:5 уступил новосибирской «Сибири» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в присутствии 11 463 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Широков (15-я и 45-я минуты), Валентин Пьянов (20), Архип Неколенко (34) и Федор Гордеев (34). У проигравших отличились Никита Тертышный (10) и Кайл Олсон (56).

Благодаря дублю Широков достиг отметки в 250 голов в КХЛ. Нападающий стал седьмым игроком, которому покорилось данное достижение. Ранее это удавалось Сергею Мозякину (419), Владимиру Шипачеву (314), Найджелу Доусу (293), Данису Зарипову (292), Александру Радулову (288) и Никите Гусеву (266).

«Адмирал» провел первый матч под руководством Олега Браташа. Он был назначен на эту должность 4 января. Браташ сменил в качестве главного тренера Леонида Тамбиева, который был отстранен от работы с командой 6 декабря.

«Сибирь» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 43 матчах. «Адмирал» идет на последней, 11-й строчке с 33 очками после 40 игр. В следующем матче «Сибирь» примет ярославский «Локомотив» 8 января, «Адмирал» в этот же день сыграет в гостях против нижнекамского «Нефтехимика».

Сибирь
5:2
4:1, 0:0, 1:1
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
6.01.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11463 зрителя
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Олег Браташ
Вратари
Антон Красоткин
Арсений Цыба
(00:00-33:35)
Дмитрий Шугаев
(c 33:35)
1-й период
00:00
0
00:00
0
09:49
Никита Тертышный
(Артем Кудашов, Павел Шэн)
14:53
Сергей Широков
(Илья Федотов, Егор Зайцев)
19:02
Валентин Пьянов
(Чэйз Приски, Федор Гордеев)
2-й период
25:35
Даниил Гутик
27:55
Командный штраф
34:04
Павел Коледов
36:00
Егор Климович
36:59
Дмитрий Завгородний
3-й период
44:15
Сергей Широков
(Егор Зайцев, Максим Сушко)
45:10
Даниил Валитов
55:59
Кайл Олсон
(Дмитрий Завгородний, Павел Коледов)
Статистика
Сибирь
Адмирал
Штрафное время
4
8
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит