Омский «Авангард» обыграл на выезде «Ак Барс» и поднялся в таблице

Омский «Авангард» был сильнее казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошёл 6 января на «Татнефть-Арене» в Казани.
Подопечные Ги Буше обыграли хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). В течение двух периодов «ястребы» активно действовали в зоне атаки, но так и не сумели пробить ворота Тимура Билялова. Успех к «Авангарду» пришёл на старте третьего периода: на 43-й секунде Майкл Маклауд замкнул прострел от Чеккони и размочил счёт в матче. Спустя две минуты казанцы восстановили паритет: Владимир Алистров воспользовался неразберихой в обороне омичей и переиграл Никиту Серебрякова, а ещё спустя три минуты после слаломного прохода Маклауда шайба нашла Дамира Шарипзянова, который нашёл щель во владениях Билялова и установил окончательный счёт.
«Авангард» сумел закрепить за собой второе место Восточной конференции. У «ястребов» 59 очков, у лидирующего «Металлурга» — на семь больше. Именно с магнитогорским клубом команде Ги Буше предстоит сыграть следующим. Матч пройдёт на выезде 8 января.
Анвар Гатиятулин
Ги Буше
Тимур Билялов
(00:00-57:20)
Никита Серебряков
08:02
Наиль Якупов
27:15
Владимир Алистров
35:08
Григорий Денисенко
40:43
Майкл Маклауд
(Джозеф Чеккони, Дамир Шарипзянов)
42:35
Владимир Алистров
(Кирилл Семенов, Александр Хмелевский)
45:32
Дамир Шарипзянов
(Майкл Маклауд, Джозеф Чеккони)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит