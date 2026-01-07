Омский «Авангард» обыграл на выезде «Ак Барс» и поднялся в таблице

Подопечные Ги Буше обыграли хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). В течение двух периодов «ястребы» активно действовали в зоне атаки, но так и не сумели пробить ворота Тимура Билялова. Успех к «Авангарду» пришёл на старте третьего периода: на 43-й секунде Майкл Маклауд замкнул прострел от Чеккони и размочил счёт в матче. Спустя две минуты казанцы восстановили паритет: Владимир Алистров воспользовался неразберихой в обороне омичей и переиграл Никиту Серебрякова, а ещё спустя три минуты после слаломного прохода Маклауда шайба нашла Дамира Шарипзянова, который нашёл щель во владениях Билялова и установил окончательный счёт.