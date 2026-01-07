Квартальнов прав: судьи тоже должны «играть в хоккей». И при этом не мешать самим игрокам

Департамент судейства по-хорошему должен быть независимым от лиги подразделением. Как приглашенная аудиторская организация, не имеющая собственных интересов. В КХЛ же главный арбитр Алексей Анисимов совмещает должность вице-президента лиги, при этом еще и входит в СДК. Вместо этого судейский корпус было бы правильнее наделить самостоятельностью и, конечно же, большей ответственностью — чтобы сама лига могла спрашивать за решения и выбирать санкции к провинившимся судьям — не только работающим в поле, но и в военной комнате, представители которой почему-то остаются анонимами.