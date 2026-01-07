Квартальнов прав: судьи тоже должны «играть в хоккей». И при этом не мешать самим игрокам

Гнев Квартальнова
Невозможно представить более критикуемых лиц в спорте, чем судьи. На них срываются игроки, тренеры, болельщики, руководители клубов, некоторые из которых, как «Автомобилист», публикуют на официальных ресурсах проникновенные письма.
КХЛ защищает арбитров от публичного давления. За любое высказывание относительно судейства накладывается денежный штраф. Хочешь рубить правду-матку — приготовь 300 тысяч рублей. Именно поэтому на пресс-конференциях от тренеров можно услышать реплику на вопросы об арбитрах: «У вас есть 300 тысяч? Тогда отвечу».
К санкциям стоит приготовиться Дмитрию Квартальнову. После поражения от ЦСКА тренер минского «Динамо» раздухарился на пресс-конференции: высказал мнение и по отмененному голу Егора Борикова, и по удалению Василия Демченко, и по моменту с Сергеем Кузнецовым.
— [Отмененный гол] — ключевой момент. Мне чуть-чуть непонятно. Обычно говорят: если идет удар ногой, но никакого удара не было. Мне хотелось бы это послушать.
Самый ключевой момент — это удаление на Кузнецове. Клюшка была на ноге. Мы просили посмотреть. Судьи совещаются и отменяют. Это ключевое. Игрок падает, он ему ничего не делает.
Удаляют Васю [Демченко]. Еще раз говорю. Идет игра хороших команд, просто, ***, хороших команд. Его [судью] никто не посылал. Ему там что-то сказали в общем объеме.
Но ты хотя бы, ***, предупреди вратаря. Просто предупреди. Он опытный пацан, просто предупреди вратаря. Что значит сразу удаление?
— Тем более перед этим в него въехали.
— И он эту эмоцию… Понимаете, играть в хоккей должны и судьи, ***, и понимать это. Взять — и дать две. Обиделся или что-то еще. А это важная игра. Каждая мелочь ее переворачивает. Эти моменты очень настораживают. Хорошая игра идет, много голов, отлично. Я знаю, что Вася ему сказал. Он в общем сказал, что вы обнаглели.
Может, по-другому, но это что? За это нужно сразу добивать — технично, очень, ***, технично, шанса не дать. Проблемы у нас есть, но где-то можно и игру перевернуть. Это хоккей. Они [судьи] тоже должны играть. Взять и удалить Васю. Ну, хорош, хватит, — эмоционально выступил Квартальнов.
Ошибок стало больше
Эмоции тренера объяснимы. Несколько спорных судейских решений не дали команде зацепиться за матч с ЦСКА. За два дня до этого минчане проиграли в Челябинске, где арбитры также приняли несколько неочевидных решений. В нынешнем сезоне таких моментов накопилось очень много, а ведь регулярка едва перевалила за экватор.
Вспоминаются чудовищный эпизод в Санкт-Петербурге, когда засчитали гол-фантом СКА в ворота «Автомобилиста», отмененное постфактум большое удаление защитника екатеринбуржцев Кирилла Воробьева в матче с «Металлургом», а также ситуации, из-за которых главному арбитру КХЛ Алексею Анисимову все чаще приходится признавать ошибки своих подопечных в передаче «Судейская».
Тенденция понятна: арбитры, имея больше возможностей для принятия верных решений, почему-то допускают больше ляпов. Сейчас практически каждый момент можно посмотреть на видео. Это затягивает игровой процесс, но не делает судейство чище. Динамика, за которую так бьется КХЛ, теряется. А главное — спорных трактовок становится все больше.
Объяснить это можно еще и текучкой кадров. За последние годы лигу в силу возраста покинули опытные рефери: Константин Оленин, Сергей Кулаков, Денис Бондарь. Их уровень сопоставим с большими звездами КХЛ. Представьте, если наш чемпионат лишится Владимира Ткачева (из «Металлурга»), Джошуа Ливо или Александра Радулова. Как это скажется на лиге, пояснять не нужно. Новому поколению судей, очевидно, требуется время, чтобы соответствовать уровню КХЛ.
Судейству нужна независимость
Департамент судейства по-хорошему должен быть независимым от лиги подразделением. Как приглашенная аудиторская организация, не имеющая собственных интересов. В КХЛ же главный арбитр Алексей Анисимов совмещает должность вице-президента лиги, при этом еще и входит в СДК. Вместо этого судейский корпус было бы правильнее наделить самостоятельностью и, конечно же, большей ответственностью — чтобы сама лига могла спрашивать за решения и выбирать санкции к провинившимся судьям — не только работающим в поле, но и в военной комнате, представители которой почему-то остаются анонимами.
Но главное — это отношение лиги к арбитрам и самих арбитров — к хоккеистам и тренерам. Свежа в памяти история, когда судья, случайно включив микрофон, оскорбил наставника «Локомотива» Боба Хартли. Понятно, что достоянием общественности стал частный диалог, но просто представьте, сколько подобных реплик остается в разговорах с арбитрами.
Хамство многих судей наглядно подсветил проект «Хороший гол». Горячие хоккеисты — тоже не подарок. Вот только за оскорбление арбитра игрокам почти сразу (некоторые отделываются предупреждениями) выписывают дисциплинарные удаления, а судьи почему-то могут без последствий унижать игроков, хотя их миссия — успокаивать, а не разжигать конфликты ответными оскорблениями.
К судьям, безусловно, применяют внутренние санкции за неверные решения, но они остаются непубличными. Зато игроков и тренеров готовы покарать и финансово, и публично, выпуская на сайте лиги разборы эпизодов. Почему бы то же самое не применить в отношении судей?
Некоторые арбитры почему-то забывают, что они всего лишь актеры второго-третьего плана на льду. Зрители приходят смотреть на зрелищный хоккей, где на первых ролях — сами игроки, а не спорные решения судей. И Квартальнов прав: арбитры тоже должны играть в хоккей. Но при этом — продолжаем мысль тренера — не мешать делать это главным героям процесса — хоккеистам и тренерам.
Михаил Скрыль