«Нефтехимик» по буллитам победил «Адмирал» в матче КХЛ

Основное время игры и овертайм завершились вничью 2:2. У хозяев отличились Тимур Хайруллин (29-я минута) и Никита Хоружев (48), а у дальневосточников дубль оформил Либор Шулак (40,52).
А в серии буллитов точнее были хоккеисты из Нижнекамска — 1:0.
Теперь в таблице Восточной конференции «Нефтехимик» поднялся на 5-е место (45 очков), а «Адмирал» располагается на 11-й строчке (34 балла).
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена
Главные тренеры
Игорь Гришин
Олег Браташ
Вратари
Ярослав Озолин
Дмитрий Шугаев
(00:00-20:20)
Арсений Цыба
(c 20:20)
1-й период
10:41
Георгий Солянников
15:31
Лука Профака
2-й период
28:08
Тимур Хайруллин
(Лука Профака, Александр Дергачев)
30:14
Тимур Хайруллин
35:27
Марио Грман
39:05
Либор Шулак
(Павел Шэн, Степан Старков)
3-й период
47:58
Никита Хоружев
(Лука Профака)
51:22
Либор Шулак
(Даниил Гутик, Семен Ручкин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Артамонов
(Нефтехимик)
Статистика
Нефтехимик
Адмирал
Штрафное время
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
