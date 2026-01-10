Кузнецов с ходу стал зажигать в Уфе. Почему ничего не вышло в «Магнитке» у Разина?

Трансфер Евгения Кузнецова из «Магнитки» в Уфу — пожалуй, один из самых долгожданных переходов последнего времени. Все-таки было откровенно грустно наблюдать, как опытный и мастеровитый форвард киснет в команде Андрея Разина. Среднее игровое время Кузнецова за 15 матчей в «Металлурге» составило менее 12 минут. Печальные цифры для одного из лучших центров лиги. И это при том, что Евгений даже в таких условиях набрал 9 (1+8) очков. Да, для него это не выдающаяся статистика. Но стоит помнить: в отдельных матчах он проводил на льду менее пяти минут. В таком контексте эти девять баллов выглядят уже совсем иначе.
После перехода в «Салават Юлаев» Кузнецов успел провести два матча и набрал в них 3 (1+2) очка. Но важнее другое: его игровое время в Уфе заметно выросло — сейчас это 18 с небольшим минут. Евгений действует во второй тройке с молодыми Жаровским и Сучковым, а главное — получил место в первой спецбригаде большинства. Именно это решение главного тренера Виктора Козлова стало ключевым: такой роли в «Магнитке» у опытного форварда просто не было.
Отвечая на вопросы журналистов о скромном айстайме Кузнецова, Разин упрекал игрока в недостаточной работоспособности. Если точнее — тренеру «Металлурга» не хватало от Евгения скорости и объема катания. С одной стороны, эти претензии нельзя назвать безосновательными. С другой — Андрей Владимирович изначально должен был понимать, что к Кузнецову необходим индивидуальный подход. И дело тут не в регалиях, а в возрасте. Было бы наивно ожидать от 33-летнего хоккеиста, что он станет носиться по площадке так же, как большинство форвардов «Металлурга».
Если же говорить об игре в большинстве, то здесь упрекать Разина не в чем. «Металлург» по ходу сезона не испытывал проблем с реализацией численного преимущества, а Кузнецов присоединился к команде уже по ходу чемпионата. Разрушать отлаженный механизм тренеру «сталеваров» не было смысла. Плюс — разница в подборе исполнителей. Козлову объективно проще встроить Кузнецова в первую спецбригаду большинства, чем Разину — во вторую.
Кажется, сам Евгений уже успел забыть не самый удачный магнитогорский отрезок — хотя с момента переезда прошло совсем немного времени. В команде Козлова он стартовал ярко, и ворошить прошлое ему сейчас ни к чему. В Уфе форвард получил мощную поддержку трибун. Не сказать, что в Магнитогорске его не ценили, но здесь на него смотрят другими глазами. До его прихода в составе «Салавата Юлаева» не было хоккеистов с таким послужным списком. В «Металлурге» же внимание болельщиков рассеивалось: звезд калибра КХЛ там традиционно больше.
Кузнецов постепенно начинает оправдывать доверие тренера и фанатов. Уже во втором матче за «Салават Юлаев» он отличился, подняв на ноги «Уфа-Арену». В целом Евгений выглядит в новой команде очень убедительно. Особенно бросается в глаза его взаимодействие с молодым и талантливым Жаровским. Эти нападающие словно созданы для одной тройки. Да, Александру есть чему учиться у опытного партнера, но и он в отдельных эпизодах берет на себя больший объем работы, помогая Кузнецову. Их объединяет высокий игровой интеллект — именно поэтому на льду они понимают друг друга с полуслова и создают изящные комбинации.
Пока трансфер в Уфу для Евгения выглядит отличным и правильным шагом. Его любят болельщики, ему доверяет главный тренер, а сам Кузнецов органично вписался в команду и помогает ей побеждать.
Виктор Козлов
Михаил Кравец
Семен Вязовой
(00:00-44:52)
Адам Шил
(00:00-58:39)
Семен Вязовой
(45:14-50:04)
Адам Шил
(c 59:00)
Семен Вязовой
(c 50:11)
01:00
Егор Сучков
(Евгений Кузнецов, Александр Жаровский)
01:54
Никита Зоркин
07:50
Девин Броссо
08:11
Мэйсон Морелли
13:55
Григорий Панин
17:39
Всеволод Логвин
26:43
Динмухамед Кайыржан
(Алихан Асетов, Дмитрий Бреус)
28:04
Дин Стюарт
30:57
Джек Родуолд
45:14
Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Александр Жаровский)
50:11
Джейк Мэсси
53:37
Максим Кузнецов
(Артем Горшков, Владислав Ефремов)
59:00
Мэйсон Морелли
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит