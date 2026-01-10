Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон
0
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
11.01
Колорадо
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.10
П2
4.90
Хоккей. НХЛ
11.01
Сан-Хосе
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
11.01
Баффало
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
11.01
Каролина
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.80
П2
4.80
Хоккей. НХЛ
11.01
Монреаль
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
11.01
Оттава
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
11.01
Торонто
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
11.01
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
11.01
Миннесота
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
11.01
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.60
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
11.01
Вегас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.60
П2
4.60
Хоккей. НХЛ
11.01
Эдмонтон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Кузнецов с ходу стал зажигать в Уфе. Почему ничего не вышло в «Магнитке» у Разина?

В двух матчах за «Салават Юлаев» у Евгения — 3 (1+2) очка.

Источник: ХК «Салават Юлаев»

Трансфер Евгения Кузнецова из «Магнитки» в Уфу — пожалуй, один из самых долгожданных переходов последнего времени. Все-таки было откровенно грустно наблюдать, как опытный и мастеровитый форвард киснет в команде Андрея Разина. Среднее игровое время Кузнецова за 15 матчей в «Металлурге» составило менее 12 минут. Печальные цифры для одного из лучших центров лиги. И это при том, что Евгений даже в таких условиях набрал 9 (1+8) очков. Да, для него это не выдающаяся статистика. Но стоит помнить: в отдельных матчах он проводил на льду менее пяти минут. В таком контексте эти девять баллов выглядят уже совсем иначе.

После перехода в «Салават Юлаев» Кузнецов успел провести два матча и набрал в них 3 (1+2) очка. Но важнее другое: его игровое время в Уфе заметно выросло — сейчас это 18 с небольшим минут. Евгений действует во второй тройке с молодыми Жаровским и Сучковым, а главное — получил место в первой спецбригаде большинства. Именно это решение главного тренера Виктора Козлова стало ключевым: такой роли в «Магнитке» у опытного форварда просто не было.

Отвечая на вопросы журналистов о скромном айстайме Кузнецова, Разин упрекал игрока в недостаточной работоспособности. Если точнее — тренеру «Металлурга» не хватало от Евгения скорости и объема катания. С одной стороны, эти претензии нельзя назвать безосновательными. С другой — Андрей Владимирович изначально должен был понимать, что к Кузнецову необходим индивидуальный подход. И дело тут не в регалиях, а в возрасте. Было бы наивно ожидать от 33-летнего хоккеиста, что он станет носиться по площадке так же, как большинство форвардов «Металлурга».

Если же говорить об игре в большинстве, то здесь упрекать Разина не в чем. «Металлург» по ходу сезона не испытывал проблем с реализацией численного преимущества, а Кузнецов присоединился к команде уже по ходу чемпионата. Разрушать отлаженный механизм тренеру «сталеваров» не было смысла. Плюс — разница в подборе исполнителей. Козлову объективно проще встроить Кузнецова в первую спецбригаду большинства, чем Разину — во вторую.

Кажется, сам Евгений уже успел забыть не самый удачный магнитогорский отрезок — хотя с момента переезда прошло совсем немного времени. В команде Козлова он стартовал ярко, и ворошить прошлое ему сейчас ни к чему. В Уфе форвард получил мощную поддержку трибун. Не сказать, что в Магнитогорске его не ценили, но здесь на него смотрят другими глазами. До его прихода в составе «Салавата Юлаева» не было хоккеистов с таким послужным списком. В «Металлурге» же внимание болельщиков рассеивалось: звезд калибра КХЛ там традиционно больше.

Кузнецов постепенно начинает оправдывать доверие тренера и фанатов. Уже во втором матче за «Салават Юлаев» он отличился, подняв на ноги «Уфа-Арену». В целом Евгений выглядит в новой команде очень убедительно. Особенно бросается в глаза его взаимодействие с молодым и талантливым Жаровским. Эти нападающие словно созданы для одной тройки. Да, Александру есть чему учиться у опытного партнера, но и он в отдельных эпизодах берет на себя больший объем работы, помогая Кузнецову. Их объединяет высокий игровой интеллект — именно поэтому на льду они понимают друг друга с полуслова и создают изящные комбинации.

Пока трансфер в Уфу для Евгения выглядит отличным и правильным шагом. Его любят болельщики, ему доверяет главный тренер, а сам Кузнецов органично вписался в команду и помогает ей побеждать.

Салават Юлаев
3:1
1:0, 0:1, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
10.01.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Михаил Кравец
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-44:52)
Адам Шил
(00:00-58:39)
Семен Вязовой
(45:14-50:04)
Адам Шил
(c 59:00)
Семен Вязовой
(c 50:11)
1-й период
01:00
Егор Сучков
(Евгений Кузнецов, Александр Жаровский)
01:54
Никита Зоркин
07:50
Девин Броссо
08:11
Мэйсон Морелли
13:55
Григорий Панин
17:39
Всеволод Логвин
2-й период
26:43
Динмухамед Кайыржан
(Алихан Асетов, Дмитрий Бреус)
28:04
Дин Стюарт
30:57
Джек Родуолд
3-й период
45:14
Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Александр Жаровский)
50:11
Джейк Мэсси
53:37
Максим Кузнецов
(Артем Горшков, Владислав Ефремов)
59:00
Мэйсон Морелли
Статистика
Салават Юлаев
Барыс
Штрафное время
10
11
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит