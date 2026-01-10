Кузнецов с ходу стал зажигать в Уфе. Почему ничего не вышло в «Магнитке» у Разина?

Трансфер Евгения Кузнецова из «Магнитки» в Уфу — пожалуй, один из самых долгожданных переходов последнего времени. Все-таки было откровенно грустно наблюдать, как опытный и мастеровитый форвард киснет в команде Андрея Разина. Среднее игровое время Кузнецова за 15 матчей в «Металлурге» составило менее 12 минут. Печальные цифры для одного из лучших центров лиги. И это при том, что Евгений даже в таких условиях набрал 9 (1+8) очков. Да, для него это не выдающаяся статистика. Но стоит помнить: в отдельных матчах он проводил на льду менее пяти минут. В таком контексте эти девять баллов выглядят уже совсем иначе.