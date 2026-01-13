Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
0
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.90
П2
1.21
Хоккей. НХЛ
перерыв
Миннесота
1
:
Нью-Джерси
2
Все коэффициенты
П1
6.65
X
3.28
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль
6
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
3
:
Каролина
2
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.10
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
Барыс
1
П1
X
П2

«Адмирал» вновь упустил победу, выигрывая по ходу встречи

«Моряки» проиграли в четвертом матче подряд.

Источник: PrimaMedia.ru

«Адмирал» проиграл минскому «Динамо» в гостях — 1:2. Решающую шайбу хозяева льда забросили за 17 секунд до финальной сирены, а это поражение стало четвертым подряд для «моряков».

Первые смены остались за минчанами. Со стартового вбрасывания игра шла без остановок четыре с лишним минуты, и всё это время хозяева активно наседали на ворота Арсения Цыбы. «Адмирал» обозначил своё присутствие возле ворот Зака Фукале лишь в районе двенадцатой минуты.

На старте второго отрезка активные действия Игорь Гераськин заработал большинство и сам же его реализовал, выйдя один на один, его ассистентами стали Георгий Солянников и вратарь Арсений Цыба, для которого передача стала уже второй в сезоне.

В третьем периоде одна из атак минчан завершилась голом, но тренерский штаб «Адмирала» взял запрос на положение вне игры перед взятием ворот и не прогадал — в начале голевой атаки защитник минчан Брэйди Лайл оказался в офсайде.

На 55-й минуте хозяева заработали штраф. А за пару секунд до окончания штрафного времени, Лимож убежал от Солянникова, прорвался к воротам соперника, и после паузы бросил над лежащим Цыбой — 1:1. И это за три с половиной минуты до сирены!

За 37 секунд до конца основного времени матча судьи снова «зажгли» удаление. Марио Грман уронил Липского, несущегося на пятак. Главный тренер «Динамо» взял таймаут и выпустил пятёрку во главе со Шипачёвым. Через 20 секунд Мороз поразил ворота соперника. Гол стал победным, а одним из его соавтором стал Вадим Шипачёв, заработавший 1000-е очко в КХЛ.

Динамо Мн
2:1
0:0, 0:1, 2:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
12.01.2026, 19:40 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Олег Браташ
Вратари
Закари Фукале
Арсений Цыба
1-й период
17:29
Даррен Дитц
2-й период
21:37
Роберт Хэмилтон
23:03
Игорь Гераськин
(Георгий Солянников, Арсений Цыба)
31:38
Кайл Олсон
3-й период
40:00
Роберт Хэмилтон
46:59
Брэйди Лайл
54:17
Николас Мелош
56:18
Алекс Лимож
59:22
Марио Грман
59:43
Вадим Мороз
(Тай Смит, Вадим Шипачев)
Статистика
Динамо Мн
Адмирал
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит