«Адмирал» вновь упустил победу, выигрывая по ходу встречи

«Адмирал» проиграл минскому «Динамо» в гостях — 1:2. Решающую шайбу хозяева льда забросили за 17 секунд до финальной сирены, а это поражение стало четвертым подряд для «моряков».
Первые смены остались за минчанами. Со стартового вбрасывания игра шла без остановок четыре с лишним минуты, и всё это время хозяева активно наседали на ворота Арсения Цыбы. «Адмирал» обозначил своё присутствие возле ворот Зака Фукале лишь в районе двенадцатой минуты.
На старте второго отрезка активные действия Игорь Гераськин заработал большинство и сам же его реализовал, выйдя один на один, его ассистентами стали Георгий Солянников и вратарь Арсений Цыба, для которого передача стала уже второй в сезоне.
В третьем периоде одна из атак минчан завершилась голом, но тренерский штаб «Адмирала» взял запрос на положение вне игры перед взятием ворот и не прогадал — в начале голевой атаки защитник минчан Брэйди Лайл оказался в офсайде.
На 55-й минуте хозяева заработали штраф. А за пару секунд до окончания штрафного времени, Лимож убежал от Солянникова, прорвался к воротам соперника, и после паузы бросил над лежащим Цыбой — 1:1. И это за три с половиной минуты до сирены!
За 37 секунд до конца основного времени матча судьи снова «зажгли» удаление. Марио Грман уронил Липского, несущегося на пятак. Главный тренер «Динамо» взял таймаут и выпустил пятёрку во главе со Шипачёвым. Через 20 секунд Мороз поразил ворота соперника. Гол стал победным, а одним из его соавтором стал Вадим Шипачёв, заработавший 1000-е очко в КХЛ.
Дмитрий Квартальнов
Олег Браташ
Закари Фукале
Арсений Цыба
17:29
Даррен Дитц
21:37
Роберт Хэмилтон
23:03
Игорь Гераськин
(Георгий Солянников, Арсений Цыба)
31:38
Кайл Олсон
40:00
Роберт Хэмилтон
46:59
Брэйди Лайл
54:17
Николас Мелош
56:18
Алекс Лимож
59:22
Марио Грман
59:43
Вадим Мороз
(Тай Смит, Вадим Шипачев)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
