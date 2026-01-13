«Адмирал» вновь упустил победу, выигрывая по ходу встречи

На 55-й минуте хозяева заработали штраф. А за пару секунд до окончания штрафного времени, Лимож убежал от Солянникова, прорвался к воротам соперника, и после паузы бросил над лежащим Цыбой — 1:1. И это за три с половиной минуты до сирены!