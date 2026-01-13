«Шанхай» рассматривает кандидатуру Воробьева на пост главного тренера

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» рассматривает кандидатуру Ильи Воробьева на пост главного тренера команды. Об этом ТАСС сообщил источник.
Ранее было объявлено об уходе с поста главного тренера канадца Жерара Галлана по состоянию здоровья. Исполнять обязанности главного тренера будет Майк Келли.
«Клуб изучает возможность прихода Ильи Воробьева в качестве главного тренера», — сообщил собеседник агентства.
Последним клубом Воробьева был ЦСКА, в котором он работал в сезоне-2024/25. Под руководством специалиста магнитогорский «Металлург» в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина, команда также выходила в финал плей-офф КХЛ в 2017 и 2022 годах.
«Шанхай» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 43 очка в 43 матчах.