«Шанхай» рассматривает кандидатуру Воробьева на пост главного тренера

Последним клубом Воробьева был ЦСКА, в котором он работал в сезоне-2024/25. Под руководством специалиста магнитогорский «Металлург» в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина, команда также выходила в финал плей-офф КХЛ в 2017 и 2022 годах.