Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.80
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.70
П2
4.90
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2

«Шанхай» рассматривает кандидатуру Воробьева на пост главного тренера

Ранее команду по состоянию здоровья покинул канадец Жерар Галлан.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» рассматривает кандидатуру Ильи Воробьева на пост главного тренера команды. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее было объявлено об уходе с поста главного тренера канадца Жерара Галлана по состоянию здоровья. Исполнять обязанности главного тренера будет Майк Келли.

«Клуб изучает возможность прихода Ильи Воробьева в качестве главного тренера», — сообщил собеседник агентства.

Последним клубом Воробьева был ЦСКА, в котором он работал в сезоне-2024/25. Под руководством специалиста магнитогорский «Металлург» в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина, команда также выходила в финал плей-офф КХЛ в 2017 и 2022 годах.

«Шанхай» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 43 очка в 43 матчах.