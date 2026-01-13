Фетисов: Галлан изначально должен был понимать разницу между КХЛ и НХЛ

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер Жерар Галлан перед подписанием контракта с китайским клубом «Шанхай Дрэгонс» должен был осознавать различия в уровне между Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
62-летний специалист покинул пост главного тренера «Шанхая» по состоянию здоровья. В последний раз он руководил игрой команды 26 декабря в домашнем матче с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ). «Шанхай» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Мы ждали от него результата, ему предоставили карт-бланш на подбор команды. Он достаточно успешно поработал в НХЛ, но здесь другая лига, другая игра, подбор игроков. Поэтому он должен был понимать, куда едет, за что берется», — сказал Фетисов.