Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
1
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.53
П2
9.50
Хоккей. НХЛ
14.01
Вашингтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
14.01
Коламбус
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
14.01
Оттава
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
14.01
Питтсбург
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
14.01
Бостон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
14.01
Виннипег
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.15
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
14.01
Нэшвилл
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
14.01
Сент-Луис
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
14.01
Юта
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
14.01
Анахайм
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Даллас
3
П1
X
П2

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче КХЛ. Ремпал набрал три очка

Канадец набирает очки десять матчей подряд.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:3 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ярослав Цулыгин (7-я минута), Девин Броссо (21), Джек Родуолд (39), Шелдон Ремпал (46). У проигравших отличились Максим Лажуа (30), Максим Котляревский (51) и Наиль Якупов (59).

Ремпал отметился также двумя результативными передачами. Канадец набирает очки десять матчей подряд (5 заброшенных шайб + 15 результативных передач).

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Команда из Уфы набрала 46 очков после 45 матчей и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 59 очками в 43 играх располагается на 3-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче «Салават Юлаев» на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой», «Авангард» примет московский ЦСКА. Встречи пройдут 15 января.

Авангард
3:4
0:1, 1:2, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
13.01.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Виктор Козлов
Вратари
Андрей Мишуров
(00:00-28:13)
Семен Вязовой
Андрей Мишуров
(28:23-56:53)
Андрей Мишуров
(57:04-57:35)
Андрей Мишуров
(58:44-58:51)
1-й период
05:31
Константин Окулов
06:35
Евгений Кузнецов
06:56
Ярослав Цулыгин
14:11
Артем Блажиевский
2-й период
20:48
Девин Броссо
(Джек Родуолд, Шелдон Ремпал)
28:23
Егор Сучков
29:30
Максим Лажуа
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
30:41
Вячеслав Войнов
38:04
Джек Родуолд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
3-й период
45:31
Шелдон Ремпал
(Девин Броссо)
46:51
Максим Лажуа
50:40
Михаил Котляревский
(Клим Костин, Дамир Шарипзянов)
54:22
Клим Костин
58:44
Наиль Якупов
(Клим Костин, Василий Пономарев)
Статистика
Авангард
Салават Юлаев
Штрафное время
10
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит