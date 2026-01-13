«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче КХЛ. Ремпал набрал три очка

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:3 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ярослав Цулыгин (7-я минута), Девин Броссо (21), Джек Родуолд (39), Шелдон Ремпал (46). У проигравших отличились Максим Лажуа (30), Максим Котляревский (51) и Наиль Якупов (59).
Ремпал отметился также двумя результативными передачами. Канадец набирает очки десять матчей подряд (5 заброшенных шайб + 15 результативных передач).
«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Команда из Уфы набрала 46 очков после 45 матчей и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 59 очками в 43 играх располагается на 3-й строчке в Восточной конференции.
В следующем матче «Салават Юлаев» на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой», «Авангард» примет московский ЦСКА. Встречи пройдут 15 января.
Ги Буше
Виктор Козлов
Андрей Мишуров
(00:00-28:13)
Семен Вязовой
Андрей Мишуров
(28:23-56:53)
Андрей Мишуров
(57:04-57:35)
Андрей Мишуров
(58:44-58:51)
05:31
Константин Окулов
06:35
Евгений Кузнецов
06:56
Ярослав Цулыгин
14:11
Артем Блажиевский
20:48
Девин Броссо
(Джек Родуолд, Шелдон Ремпал)
28:23
Егор Сучков
29:30
Максим Лажуа
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
30:41
Вячеслав Войнов
38:04
Джек Родуолд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
45:31
Шелдон Ремпал
(Девин Броссо)
46:51
Максим Лажуа
50:40
Михаил Котляревский
(Клим Костин, Дамир Шарипзянов)
54:22
Клим Костин
58:44
Наиль Якупов
(Клим Костин, Василий Пономарев)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит