Уфимский «Салават Юлаев» прервал победную серию 2026

Уфимский «Салават Юлаев» не смог продлить внушительную победную серию с начала 2026 года в Чемпионате КХЛ. На шестом матче она оборвалась.
Уфимцы уступили в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 2:6.
Голы в уфимской команде забили Сучков (1:3) и Ремпал (2:5).
Следующий матч СЮ сыграет дома — 20 января примет омский «Авангард».
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11089 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Вратари
Евгений Аликин
Илья Коновалов
(00:00-45:03)
Илья Коновалов
(c 45:19)
1-й период
00:27
Девин Броссо
03:18
Данил Романцев
06:32
Джек Родуолд
07:17
Никита Трямкин
(Анатолий Голышев, Максим Денежкин)
08:03
Стефан Да Коста
(Сергей Зборовский)
11:41
Даниэль Спронг
(Брукс Мэйсек, Александр Шаров)
12:14
Григорий Панин
13:53
Алексей Бывальцев
14:06
Дин Стюарт
16:37
Александр Шаров
2-й период
35:27
Юрий Паутов
37:26
Егор Сучков
(Владислав Ефремов, Данил Алалыкин)
37:36
Ярослав Цулыгин
37:38
Александр Шаров
37:55
Рид Буше
(Сергей Зборовский, Стефан Да Коста)
38:48
Ярослав Бусыгин
3-й период
42:23
Рид Буше
(Анатолий Голышев, Стефан Да Коста)
44:19
Юрий Паутов
45:19
Роман Горбунов
45:39
Шелдон Ремпал
(Джек Родуолд, Дин Стюарт)
48:10
Командный штраф
50:39
Евгений Кулик
52:48
Даниэль Спронг
(Александр Шаров, Рид Буше)
53:57
Евгений Кулик
54:38
Никита Трямкин
57:42
Юрий Паутов
Статистика
Автомобилист
Салават Юлаев
Штрафное время
20
19
Игра в большинстве
8
9
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит