Сдались посреди сезона. Клуб КХЛ решил распродать сильнейших игроков

Зачастую клубы, которые не попадают в плей-офф, уходят в перезагрузку и завершают сезон раньше других, обменивая свои самые ценные активы туда, где есть серьезные задачи. «Адмирал» выбивается из этого ряда — по потерянным очкам приморцы шли почти вровень с занимающей восьмую строчку в Восточной конференции «Сибирью». Но новое руководство клуба решило, что сейчас самый выгодный момент, чтобы обменять своих лидеров.
Негласно «Адмирал» торговал абсолютно всеми игроками, рассматривая различные предложения. Наибольший интерес вызвали нападающие Степан Старков и Даниил Гутик, которые проводят мощно не первый сезон. Пользуется спросом и центрфорвард их тройки Павел Шэн. А вот дорогостоящего Егора Петухова с зарплатой 41 миллион рублей в год обменять проблематично.
Старковым достаточно давно интересуется ЦСКА: по моей информации, до дедлайна договоренность по переходу форварда из «Адмирала» в армейский клуб должна быть завершена. А вот Гутик уже официально перешел в «Спартак» — клуб из Владивостока получил взамен Никиту Ефремова, форвардов Даниэля Усманова и Егора Чезганова, а также права на нападающего Максима Мусорова.
Гутиком интересовались «Сибирь» и «Салават», которые сразу готовы были продлить игрока после обмена, в «Спартак» же не горел желанием ехать сам хоккеист. Не секрет, что у красно-белых жесткая политика с продлением контрактов — для игроков не слишком выгодная. Да и конкуренция в составе мощнейшая.
По информации коллег, агент Гутика Сергей Исаков не контактировал с «Сибирью» и «Салаватом», что достаточно странно. В Новосибирске Гутик мог бы снова работать с Ярославом Люзенковым, который его знает. Не слишком выгодно эта сделка выглядит и для «Адмирала», который получает трех игроков, курсировавших между КХЛ и ВХЛ без особого успеха. Но на Гутика в «Спартаке» посмотреть будет интересно — можетбыть, и его попробуют в тройке с Иваном Морозовым и Павлом Порядиным?
«Адмирал» также обменивает вратаря Дмитрия Шугаева и нападающего Игоря Гераськина в «Торпедо» на вратаря Ивана Кульбакова, но пока сложно считать эту сделку выгодной. Кульбаков не горит желанием лететь во Владивосток, да и в любом случае срок контракта белорусского вратаря истекает после этого сезона, и он становится неограниченно свободным агентом. Так что сделку сложно считать выгодной для «Адмирала».
Сейчас за селекцию приморцев отвечают Виктор Гордиюк и Александр Ардашев, и пока сложно понять, на что они рассчитывают в будущем. На рынке свободных агентов клубы с Дальнего Востока всегда рассматривались в последнюю очередь, так что комплектоваться им приходится по остаточному принципу. А чтобы получить кого-то из других клубов, нужно самим отдавать активы. Которых летом при нынешнем подходе уже не будет.
В начале сезона казалось, что «Адмирал» будет держать планку. Но сейчас все идет к тому, что клуб из Владивостока откатится существенно назад и будет подбирать игроков, ненужных остальным. Свои самые ценные активы «Адмирал» попросту раздаривает, а подпитки из МХЛ ожидать не приходится.
Артур Хайруллин