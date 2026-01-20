Сдались посреди сезона. Клуб КХЛ решил распродать сильнейших игроков

По информации коллег, агент Гутика Сергей Исаков не контактировал с «Сибирью» и «Салаватом», что достаточно странно. В Новосибирске Гутик мог бы снова работать с Ярославом Люзенковым, который его знает. Не слишком выгодно эта сделка выглядит и для «Адмирала», который получает трех игроков, курсировавших между КХЛ и ВХЛ без особого успеха. Но на Гутика в «Спартаке» посмотреть будет интересно — можетбыть, и его попробуют в тройке с Иваном Морозовым и Павлом Порядиным?