«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

УФА, 20 января. /ТАСС/. Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вячеслав Войнов (9-я минута), Дамир Шарипзянов (10, 52) и Иван Игумнов (15, 46). У проигравших отличились Шелдон Ремпал (30) и Александр Хохлачев (59).
Ремпал набирает очки 13 матчей подряд (7 заброшенных шайб + 17 результативных передач). Форвард «Авангарда» Константин Окулов провел 700-ю игру в КХЛ.
Омская команда располагается на 3-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 46 встречах. «Салават Юлаев» занимает 6-е место на Востоке, в активе команды 48 очков в 48 играх.
Следующий матч «Авангард» проведет 22 января на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом», «Салават Юлаев» 24 января в гостях сыграет с «Сочи».
Виктор Козлов
Ги Буше
Семен Вязовой
Никита Серебряков
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит