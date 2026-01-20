Ричмонд
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу омичей.

Источник: РИА "Новости"

УФА, 20 января. /ТАСС/. Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вячеслав Войнов (9-я минута), Дамир Шарипзянов (10, 52) и Иван Игумнов (15, 46). У проигравших отличились Шелдон Ремпал (30) и Александр Хохлачев (59).

Ремпал набирает очки 13 матчей подряд (7 заброшенных шайб + 17 результативных передач). Форвард «Авангарда» Константин Окулов провел 700-ю игру в КХЛ.

Омская команда располагается на 3-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 46 встречах. «Салават Юлаев» занимает 6-е место на Востоке, в активе команды 48 очков в 48 играх.

Следующий матч «Авангард» проведет 22 января на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом», «Салават Юлаев» 24 января в гостях сыграет с «Сочи».

Салават Юлаев
2:5
0:0, 0:0, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
20.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Ги Буше
Вратари
Семен Вязовой
Никита Серебряков
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит