Игорь Ларионов: «Бег и занятия спортом необходимы, чтобы чувствовать себя хорошо, увереннее. Всегда есть возможность посвятить минут 30−40 для себя»

21 января бывший нападающий ЦСКА и «Детройта» провел открытую тренировку в «Хоккейном городе» СКА для всех желающих.
— Это огромный элемент в жизни спортсмена, потому что бег, функционалка — это то, что делает тебя выносливым, делает тебя характерным. Всегда трудно преодолеть. Когда ты бежишь, когда перед тобой та дистанция, которую надо преодолеть, это создает твой внутренний характер, внутренний стержень. Это улучшает дисциплину, когда хочется сдаться, но ты должен бежать, двигаться.
Когда мы в сборной и ЦСКА пробегали сотни километров, делали какие‑то спринты — это давало психологическую базу для того, чтобы нам тяжело, но мы все преодолеем. Поэтому это закалка характера, это закалка образа жизни. Это не должно быть одноразовой акцией, это должно быть частью жизни, потому что движение — это сама по себе жизнь. Бег и вообще занятие спортом — это то, что необходимо, чтобы чувствовать себя хорошо, лучше, увереннее. Это самое важное.
— Такая работа не с профессионалами для вас впервые?
— Вы знаете, да. Но это не работа, это удовольствие. Ты приходишь туда, где ты можешь поделиться своим опытом, сказать свои мысли, свои ощущения. Мы бегали в свое время на базе в Новогорске перед чемпионатом мира, когда был март, когда еще много было снега, была слякоть, мы бегали десятку километров. Мы понимали, что это закаляет характер, потому что ты бежишь 10 км по той каше, которая была в том месте. Ты понимаешь, что на самом деле это часть заложения того фундамента, который потом вспоминал уже, поднимая над головой кубок и надевая золотые медали чемпионата мира.
Мы находимся в «Хоккейном городе». Когда приходишь на завтрак сюда, ты смотришь в окно и видишь, что кто‑то занимается, кто‑то бежит. Вот это радует глаз, потому что есть энтузиасты, которые хотят. Это непросто, трудно, но, с другой стороны, это очень важно, потому что ничего так просто не приходит. Если хочешь быть здоровым, ты должен сделать какие‑то шаги для того, чтобы преодолеть себя, поймать этот драйв, который должен в тебя проснуться и двигаться туда, где ты хочешь быть. У меня есть такое выражение: «Нет элеватора к успеху».
Надо пройти по ступенькам. Когда я смотрю, что люди это делают, меня это очень радует, потому что бежать, когда холодно, когда дождливо, когда пасмурно, когда темно, когда всегда есть оправдание: «Устал, не могу, нет времени». Всегда есть возможность посвятить минут 30−40 для себя, для своего здоровья, для занятия спортом, — сказал Ларионов.