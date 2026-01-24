Хмелевский: «Ак Барс» сам отдал игру «Сибири»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский после поражения от «Сибири» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги в интервью Metaratings.ru подвёл итоги матча.
— «Сибирь» исторически неудобный для «Ак Барса» соперник. Твои впечатления от матча?
— Начинали хорошо. Где-то ошибались, во втором периоде надо было быть внимательнее, чтобы не подпускать соперника. Когда ведёшь 2:0, нельзя отдавать игру.
— Многие сказали, что «Ак Барс» расслабился. Но и сопернику надо отдать должное?
— Не знаю, мы сами отдали игру.
— Семёнов в огне, как тебе с ним играется?
— У нас определённо есть химия, мы понимаем друг друга.
— На что сейчас делает акцент тренерский штаб?
— На подготовку к плей-офф. Тем более у «Сибири» уже прямо сейчас плей-офф.
— Что скажешь по игре команды после Дальнего Востока?
— Тяжело оценить сейчас, каждую игры мы должны играть и подниматься в таблице. Впереди «Зелёное дерби», готовимся, — сказал Хмелевский.
После 50 встреч «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков.
В следующем матче казанцы сыграют дома с «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдёт 28 января и начнётся в 19:00 по московскому времени.