Хмелевский: «Ак Барс» сам отдал игру «Сибири»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский после поражения от «Сибири» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги в интервью Metaratings.ru подвёл итоги матча.

Источник: Metaratings.ru

Источник: Metaratings.ru

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский после поражения от «Сибири» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги в интервью Metaratings.ru подвёл итоги матча.

— «Сибирь» исторически неудобный для «Ак Барса» соперник. Твои впечатления от матча?

— Начинали хорошо. Где-то ошибались, во втором периоде надо было быть внимательнее, чтобы не подпускать соперника. Когда ведёшь 2:0, нельзя отдавать игру.

— Многие сказали, что «Ак Барс» расслабился. Но и сопернику надо отдать должное?

— Не знаю, мы сами отдали игру.

— Семёнов в огне, как тебе с ним играется?

— У нас определённо есть химия, мы понимаем друг друга.

— На что сейчас делает акцент тренерский штаб?

— На подготовку к плей-офф. Тем более у «Сибири» уже прямо сейчас плей-офф.

— Что скажешь по игре команды после Дальнего Востока?

— Тяжело оценить сейчас, каждую игры мы должны играть и подниматься в таблице. Впереди «Зелёное дерби», готовимся, — сказал Хмелевский.

После 50 встреч «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков.

В следующем матче казанцы сыграют дома с «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдёт 28 января и начнётся в 19:00 по московскому времени.