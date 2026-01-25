18-летний защитник «Нефтяника» Зарипов стал новичком «Ак Барса»

В сезоне-2025/2026 Зарипов выступал в составе клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Спутник», фарм-команды «Нефтяника», где провёл 11 матчей регулярного чемпионата и набрал по системе «гол+пас» восемь очков (2+6).