18-летний защитник «Нефтяника» Зарипов стал новичком «Ак Барса»

Пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» сообщила о совершённом обмене с альметьевским «Нефтяником», аффилированной с казанцами во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).
Новобранцем «барсов» стал 18-летний защитник Данис Зарипов, в обмен на которого «быки» получат денежную компенсацию.
В сезоне-2025/2026 Зарипов выступал в составе клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Спутник», фарм-команды «Нефтяника», где провёл 11 матчей регулярного чемпионата и набрал по системе «гол+пас» восемь очков (2+6).
25 января сайт Metaratings.ru сообщил, что руководство «Ак Барса» проявляет интерес к канадскому защитнику Колби Уильямсу, выступающему за «Ладу» из Тольятти.