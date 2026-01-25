Бывший арбитр объяснил отмену гола «Локомотива» в матче КХЛ со «Спартаком»

«Было касание полевым игроком вратаря, поэтому гол и отменили. Такая же ситуация была, если бы полевой хоккеист ударил вратаря по клюшке, даже стоя в метре от площади ворот. Если честно, ситуация пограничная, и решение могло быть любым. В так называемой “военной” комнате могли и посчитать, что касание могло и не повлиять на этот момент», — сказал Зайцев.