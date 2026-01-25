Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Торонто
0
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
11.75
X
7.70
П2
1.21
Хоккей. НХЛ
26.01
Оттава
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.40
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
26.01
Ванкувер
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.06
Хоккей. НХЛ
26.01
Чикаго
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
26.01
Калгари
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Бывший арбитр объяснил отмену гола «Локомотива» в матче КХЛ со «Спартаком»

Ярославская команда одержала победу в овертайме.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Гол ярославского «Локомотива» в ворота московского «Спартака» в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не был засчитан, так как судьи при просмотре момента увидели контакт форварда железнодорожников с вратарем соперника. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Александр Зайцев.

«Локомотив» в Москве выиграл у «Спартака» со счетом 3:2 в овертайме. В конце третьего периода в момент броска одного из игроков «Локомотива» Максим Березкин проезжал мимо Александра Георгиева и закрыл тому обзор, в результате чего вратарь пропустил гол. Судьи не засчитали его после видеопросмотра, усмотрев касание Березкиным вратаря.

«Было касание полевым игроком вратаря, поэтому гол и отменили. Такая же ситуация была, если бы полевой хоккеист ударил вратаря по клюшке, даже стоя в метре от площади ворот. Если честно, ситуация пограничная, и решение могло быть любым. В так называемой “военной” комнате могли и посчитать, что касание могло и не повлиять на этот момент», — сказал Зайцев.

Сам Березкин в разговоре с журналистами признал, что контакт с Георгиевым в том моменте был.

«Если честно, изначально я почувствовал, что задел вратаря. Но на повторе я видел, что проезжал за вратарской зоной, а не через нее. Я видел, что и в НХЛ (Национальной хоккейной лиге — прим. ТАСС) голы пожестче засчитывались. Повторюсь, что умышленно я не задевал вратаря», — сказал он.