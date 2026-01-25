Бывший арбитр объяснил отмену гола «Локомотива» в матче КХЛ со «Спартаком»

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Гол ярославского «Локомотива» в ворота московского «Спартака» в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не был засчитан, так как судьи при просмотре момента увидели контакт форварда железнодорожников с вратарем соперника. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Александр Зайцев.
«Локомотив» в Москве выиграл у «Спартака» со счетом 3:2 в овертайме. В конце третьего периода в момент броска одного из игроков «Локомотива» Максим Березкин проезжал мимо Александра Георгиева и закрыл тому обзор, в результате чего вратарь пропустил гол. Судьи не засчитали его после видеопросмотра, усмотрев касание Березкиным вратаря.
«Было касание полевым игроком вратаря, поэтому гол и отменили. Такая же ситуация была, если бы полевой хоккеист ударил вратаря по клюшке, даже стоя в метре от площади ворот. Если честно, ситуация пограничная, и решение могло быть любым. В так называемой “военной” комнате могли и посчитать, что касание могло и не повлиять на этот момент», — сказал Зайцев.
Сам Березкин в разговоре с журналистами признал, что контакт с Георгиевым в том моменте был.
«Если честно, изначально я почувствовал, что задел вратаря. Но на повторе я видел, что проезжал за вратарской зоной, а не через нее. Я видел, что и в НХЛ (Национальной хоккейной лиге — прим. ТАСС) голы пожестче засчитывались. Повторюсь, что умышленно я не задевал вратаря», — сказал он.