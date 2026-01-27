Минское «Динамо» продлило контракт с Энасом на два сезона

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Минское «Динамо» продлило контракт с наддающим Сэмом Энасом на два сезона, сообщили в пресс-службе «зубров».
Ранее с форвардом из США удалось достигнуть договоренность о продлении контракта до конца сезона-2027/2028.
«А теперь соглашение с “зубрами” зарегистрировано официально», — говорится в сообщении.
Энас играет в составе минского клуба третий сезон. Он провел 189 противостояний, в которых заработал 153 пункта.
Сейчас нападающий возглавляет гонку бомбардиров Континентальной хоккейной лиги, у него в активе 59 баллов. В текущем сезоне сезоне он стал лучшим бомбардиром «Динамо» за одну «регулярку».
«Крутая новость, которая точно обрадует всех болельщиков минского “Динамо”. Рады, что ты с нами Сэм», — добавили в пресс-службе «Динамо».
«Динамо» в КХЛ
Минчане уступили в последнем матче уфимскому «Салавату Юлаеву», но заработали один пункт, переведя встречу в овертайм.
«Динамо» в Западной конференции КХЛ находится на второй позиции, набрав 66 пунктов после 49 противостояний. Лидирует в рейтинге ярославский «Локомотив» — 67 баллов. Следующий матч минчане проведут на выезде 29 января против «Сибири».