Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.79
П2
3.96
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
12.50
X
8.00
П2
1.18
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Айлендерс
4
П1
X
П2

Минское «Динамо» продлило контракт с Энасом на два сезона

Нападающий проводит в составе клуба уже третий сезон, он сыграл в составе «Динамо» 189 матчей, показав хорошие результаты.

Источник: ХК Динамо Минск

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Минское «Динамо» продлило контракт с наддающим Сэмом Энасом на два сезона, сообщили в пресс-службе «зубров».

Ранее с форвардом из США удалось достигнуть договоренность о продлении контракта до конца сезона-2027/2028.

«А теперь соглашение с “зубрами” зарегистрировано официально», — говорится в сообщении.

Энас играет в составе минского клуба третий сезон. Он провел 189 противостояний, в которых заработал 153 пункта.

Сейчас нападающий возглавляет гонку бомбардиров Континентальной хоккейной лиги, у него в активе 59 баллов. В текущем сезоне сезоне он стал лучшим бомбардиром «Динамо» за одну «регулярку».

«Крутая новость, которая точно обрадует всех болельщиков минского “Динамо”. Рады, что ты с нами Сэм», — добавили в пресс-службе «Динамо».

«Динамо» в КХЛ

Минчане уступили в последнем матче уфимскому «Салавату Юлаеву», но заработали один пункт, переведя встречу в овертайм.

«Динамо» в Западной конференции КХЛ находится на второй позиции, набрав 66 пунктов после 49 противостояний. Лидирует в рейтинге ярославский «Локомотив» — 67 баллов. Следующий матч минчане проведут на выезде 29 января против «Сибири».