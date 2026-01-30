«Сочи» проиграл «Шанхай Дрэгонс», Кузнецов и Рендулич оформили по дублю

У сочинцев отличились Дмитрий Кагарлицкий (16-я минута) и Тимур Хафизов (47). В составе победителей по дублю оформили Владимир Кузнецов (12, 33) и Борна Рендулич (22, 24), одна шайба на счету Уайатта Калинюка (10).