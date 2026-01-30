Ричмонд
«Сочи» проиграл «Шанхай Дрэгонс», Кузнецов и Рендулич оформили по дублю

Клуб «Сочи» на чужом льду проиграл китайскому «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: hcsochi.ru

У сочинцев отличились Дмитрий Кагарлицкий (16-я минута) и Тимур Хафизов (47). В составе победителей по дублю оформили Владимир Кузнецов (12, 33) и Борна Рендулич (22, 24), одна шайба на счету Уайатта Калинюка (10).

Итоговый счет — 5:2 в пользу «драконов».

После этого матча в таблице Западной конференции «Шанхай Дрэгонс» занимает 9-е место (47 очков), а «Сочи» находится на 10-й позиции (37 баллов).

Шанхай Дрэгонс
5:2
2:1, 3:0, 0:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
30.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 5622 зрителя
Главные тренеры
Митч Лав
Дмитрий Михайлов
Вратари
Андрей Кареев
(00:00-59:29)
Павел Хомченко
(00:00-23:28)
Алексей Щетилин
(c 23:28)
1-й период
05:17
Рафаэль Бикмуллин
09:14
Уайет Калинюк
(Борна Рендулич, Уилл Райлли)
11:03
Владимир Кузнецов
(Илья Каблуков, Уилл Райлли)
15:35
Дмитрий Кагарлицкий
(Матвей Гуськов, Уильям Биттен)
16:19
Уайет Калинюк
2-й период
21:37
Борна Рендулич
(Трой Джозефс, Владислав Леонтьев)
22:40
Илья Николаев
23:28
Борна Рендулич
(Райли Саттер, Спенсер Фу)
32:09
Владимир Кузнецов
(Владислав Леонтьев)
3-й период
45:33
Адам Кленденинг
46:26
Тимур Хафизов
(Даниил Сероух, Дмитрий Кагарлицкий)
59:40
Федор Аврамов
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Сочи
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит