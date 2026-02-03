Хабаровский «Амур» одержал третью победу подряд

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» в ходе повторной встречи с командой «Барыс» из Астаны одержал победу — противостояние завершилось со счётом 4:2. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», игра проходила в родном для «тигров» льду СЗК «Платинум Арена» в столице региона. Напомним, что прошлую встречу «барсы» уступили «Амуру» по буллитам с результатом 2:1.
По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги, главный тренер «тигров» Александр Андриевский заявил на игру ряд изменений в состав команды. Так, в заявку вошли Кирилл Слепец, Артур Гиздатуллин, Егор Воронков и Александр Филатьев. Состав «перетряхнул» и «Барыс» — переформатированы были почти все игровые сочетания, однако вратаря менять не стали, оставив на позиции Никиту Бояркина.
Голкиперу гостей пришлось включиться в игру уже на первой минуте встречи. «Амур» начал очень активно, однако прессинг «Барыс» выдержал. Более того, астанинцы смогли даже открыть счёт: на шестой минуте после борьбы у красной линии шайбу смог протащить Джейк Масси. Он обыграл защитника и отдал голевой пас Всеволоду Логвину. Последнему пробить Максима Дорожко удалось со второй попытки.
Впрочем, хозяева достаточно быстро смогли отыграть шайбу. Уже традиционно «пропустив» большинство, «Амур» забил вместе с выходом пятого полевого игрока «Барыса». Отличился Александр Гальченюк, который успешно реализовал быструю атаку. Ещё через полминуты хабаровчане и вовсе вышли вперёд благодаря защитнику Ивану Мищенко, распечатавшему калитку Никиты Бояркина точным ударом.
Второй период отметился силовой борьбой на ледовом поле, что, впрочем, не привело к большому количеству опасных моментов у ворот команд. Не обошлось и без травм. Так, повреждения получили нападающий «Барыса» Алихан Асетов, который позднее в игру вернулся, а также защитник «Амура» Виктор Балдаев. Несмотря на всю плотность игры, второй отрезок всё-таки порадовал болельщиков «тигров» забитой шайбой — счёт укрепил Кирилл Слепец.
Пытаясь поправить положение, «Барыс» третий игровой период начал крайне агрессивно. Яркая игра принесла результат в виде гола в ворота «Амура» — клюшку на «пятаке» удачно подставил форвард «барсов» Алихан Асетов. При этом у хозяев дела складывались не очень: игроки практически не бросали по воротам гостей и часто теряли шайбу. На этом фоне очередной гол Кирилла Слепца вышел особенно неожиданным — дубль он оформил на 57-й минуте матча.
— Тяжёлая игра. В первых двух периодах она была вязкой. Не скажу, что мы владели большим преимуществом, но нам удалось забить на два гола больше, чем соперник. Это давало хорошие шансы на победу перед третьим периодом, но, к сожалению, на третий период мы вышли вообще неготовыми, просто доигрывать. Все встали. Ни в коем случае не хочу умалить достоинство или обидеть хоккейный клуб «Барыс», но мы просто встали, — прокомментировал итоги игры главный тренер «Амура» Александр Андриевский.
Отметим, что сейчас «тигры» занимают девятую строчку турнирной таблицы текущего сезона Континентальной хоккейной лиги в конференции «Восток». Отыграв 52 встречи, «Амур» имеет на своём счету 45 очков. Ближайший конкурент хабаровчан — команда «Сибирь». У новосибирцев 51 очко по итогам 54 матчей. Следующая игра «Амура» на домашнем льду состоится 4 февраля — «тигры» встретятся с нижегородским «Торпедо».
Александр Андриевский
Михаил Кравец
Максим Дорожко
Никита Бояркин
(00:00-57:07)
02:00
Командный штраф
02:00
Командный штраф
05:02
Всеволод Логвин
(Кирилл Панюков, Джейк Мэсси)
08:19
Алекс Гальченюк
(Олег Ли, Ярослав Лихачев)
09:43
Иван Мищенко
(Данил Юртайкин, Кирилл Слепец)
35:06
Кирилл Слепец
(Артур Гиздатуллин)
45:52
Алихан Асетов
(Райлли Уолш, Иан Маккошен)
56:46
Кирилл Слепец
(Виктор Балдаев, Александр Филатьев)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит