Хабаровский «Амур» одержал третью победу подряд

— Тяжёлая игра. В первых двух периодах она была вязкой. Не скажу, что мы владели большим преимуществом, но нам удалось забить на два гола больше, чем соперник. Это давало хорошие шансы на победу перед третьим периодом, но, к сожалению, на третий период мы вышли вообще неготовыми, просто доигрывать. Все встали. Ни в коем случае не хочу умалить достоинство или обидеть хоккейный клуб «Барыс», но мы просто встали, — прокомментировал итоги игры главный тренер «Амура» Александр Андриевский.