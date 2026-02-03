ХК «Сибирь» обыграл «Ак Барс» в Новосибирске со счётом 3:2

Новосибирская «Сибирь» порадовала болельщиков домашней победой над казанским «Ак Барсом». Матч на льду «Сибирь-Арены» 2 февраля получился упорным и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Начало встречи для новосибирцев сложилось непросто. В первом периоде гости дважды поразили ворота. «Сибирь» ушла на перерыв, уступая в две шайбы. Во втором отрезке игра изменилась. На 28-й минуте Антон Косолапов сократил разницу в счёте, а вскоре Максим Сушко восстановил равновесие.
В третьем периоде команды действовали осторожно, и счёт больше не менялся. Овертайм тоже не принёс результата, хотя у «Сибири» в конце был опасный момент. Судьбу встречи решила серия буллитов.
Первый бросок у новосибирцев исполнил новичок команды Андрей Локтионов и уверенно переиграл вратаря. Голкипер «Сибири» Михаил Бердин в ответ справился с попыткой соперника. Затем Косолапов снова оказался точен, а ещё один сейв Бердина поставил точку в матче.
«Могу только сказать спасибо ребятам! Пропустили два гола и не выключились из игры, а наоборот, добавили в движении, особенно во втором периоде — были хорошие моменты, когда накрывали соперника в зоне. Чувствовали, что эту игру мы сможем вытащить, особенно после того, когда забили первый гол. Молодцы, доработали до конца», — прокомментировал победу главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.
Следующую игру «Сибирь» проведёт 4 февраля дома — в Новосибирск приедет нижнекамский «Нефтехимик».
Ярослав Люзенков
Анвар Гатиятулин
Михаил Бердин
(00:00-65:00)
Тимур Билялов
(00:00-65:00)
03:24
Илья Сафонов
(Артем Галимов, Никита Лямкин)
08:19
Александр Хмелевский
14:53
Тэйлор Бек
16:27
Алексей Пустозеров
(Александр Барабанов, Никита Лямкин)
22:35
Максим Сушко
26:02
Кирилл Семенов
27:35
Антон Косолапов
(Чэйз Приски, Тэйлор Бек)
35:30
Максим Сушко
(Андрей Локтионов)
41:52
Михаил Орлов
51:01
Илья Сафонов
54:48
Энди Андреофф
победный бросок: Антон Косолапов
(Сибирь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит