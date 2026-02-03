Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Юта
1
:
Ванкувер
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.89
П2
7.60
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
0
:
Детройт
1
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.84
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
1
:
Виннипег
2
Все коэффициенты
П1
5.12
X
3.48
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
4
:
Сан-Хосе
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
23.00
П2
30.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
3
:
Сент-Луис
5
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.70
П2
1.19
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
3
:
Монреаль
3
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.33
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

ХК «Сибирь» обыграл «Ак Барс» в Новосибирске со счётом 3:2

Проигрывая по ходу встречи, новосибирцы сумели сравнять счёт, а затем дожали соперника в серии буллитов.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирская «Сибирь» порадовала болельщиков домашней победой над казанским «Ак Барсом». Матч на льду «Сибирь-Арены» 2 февраля получился упорным и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Начало встречи для новосибирцев сложилось непросто. В первом периоде гости дважды поразили ворота. «Сибирь» ушла на перерыв, уступая в две шайбы. Во втором отрезке игра изменилась. На 28-й минуте Антон Косолапов сократил разницу в счёте, а вскоре Максим Сушко восстановил равновесие.

В третьем периоде команды действовали осторожно, и счёт больше не менялся. Овертайм тоже не принёс результата, хотя у «Сибири» в конце был опасный момент. Судьбу встречи решила серия буллитов.

Первый бросок у новосибирцев исполнил новичок команды Андрей Локтионов и уверенно переиграл вратаря. Голкипер «Сибири» Михаил Бердин в ответ справился с попыткой соперника. Затем Косолапов снова оказался точен, а ещё один сейв Бердина поставил точку в матче.

«Могу только сказать спасибо ребятам! Пропустили два гола и не выключились из игры, а наоборот, добавили в движении, особенно во втором периоде — были хорошие моменты, когда накрывали соперника в зоне. Чувствовали, что эту игру мы сможем вытащить, особенно после того, когда забили первый гол. Молодцы, доработали до конца», — прокомментировал победу главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

Следующую игру «Сибирь» проведёт 4 февраля дома — в Новосибирск приедет нижнекамский «Нефтехимик».

Сибирь
3:2
0:2, 2:0, 0:0, 0:0
Б
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.02.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11381 зритель
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Анвар Гатиятулин
Вратари
Михаил Бердин
(00:00-65:00)
Тимур Билялов
(00:00-65:00)
1-й период
03:24
Илья Сафонов
(Артем Галимов, Никита Лямкин)
08:19
Александр Хмелевский
14:53
Тэйлор Бек
16:27
Алексей Пустозеров
(Александр Барабанов, Никита Лямкин)
2-й период
22:35
Максим Сушко
26:02
Кирилл Семенов
27:35
Антон Косолапов
(Чэйз Приски, Тэйлор Бек)
35:30
Максим Сушко
(Андрей Локтионов)
3-й период
41:52
Михаил Орлов
51:01
Илья Сафонов
54:48
Энди Андреофф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Антон Косолапов
(Сибирь)
Статистика
Сибирь
Ак Барс
Штрафное время
8
9
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит