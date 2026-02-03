ХК «Сибирь» обыграл «Ак Барс» в Новосибирске со счётом 3:2

«Могу только сказать спасибо ребятам! Пропустили два гола и не выключились из игры, а наоборот, добавили в движении, особенно во втором периоде — были хорошие моменты, когда накрывали соперника в зоне. Чувствовали, что эту игру мы сможем вытащить, особенно после того, когда забили первый гол. Молодцы, доработали до конца», — прокомментировал победу главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.