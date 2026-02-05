Максим Рыбин: «Футбол и хоккей — мужские виды спорта, нечего там женщинам делать. Есть гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание — пускай женскими видами занимаются»

Мужская сборная России по хоккею до 16 лет ранее обыграла команду женскую сборную России (10:0) на турнире в Астане.
"Пускай лучше женщины занимаются своими женскими видами спорта. Есть же прекрасные виды спорта: гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание и так далее.
Футбол и хоккей — это мужские виды спорта, им там нечего делать. Пускай меня осудит этот прекрасный пол, при всем уважении, но им там правда нечего делать.
Я категорически против выступления женщин в мужских видах спорта. Это моя точка зрения. Мужчинам в некоторых видах спорта тоже нечего делать", — сказал Максим Рыбин.