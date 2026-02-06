Минское «Динамо» победило «Ладу», прервав серию из четырех поражений в КХЛ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 8:3 (1:1, 2:2, 5:0) в пользу гостей. В составе «Динамо» шайбы забросили Роберт Хэмилтон (19-я минута), Николас Мелош (26), Вадим Шипачев (35), Алекс Лимож (42), Виталий Пинчук (46), Даррен Диц (52) и Станислав Галиев (52, 54). У «Лады» отличились Арсен Таймазов (13), для которого этот гол стал первым в КХЛ, Дмитрий Кугрышев (30) и Никита Сетдиков (35).