Минское «Динамо» победило «Ладу», прервав серию из четырех поражений в КХЛ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 8:3 (1:1, 2:2, 5:0) в пользу гостей. В составе «Динамо» шайбы забросили Роберт Хэмилтон (19-я минута), Николас Мелош (26), Вадим Шипачев (35), Алекс Лимож (42), Виталий Пинчук (46), Даррен Диц (52) и Станислав Галиев (52, 54). У «Лады» отличились Арсен Таймазов (13), для которого этот гол стал первым в КХЛ, Дмитрий Кугрышев (30) и Никита Сетдиков (35).
«Динамо» прервало серию из четырех поражений. Минская команда, набрав 68 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Лада» с 36 очками располагается на последней, 11-й строчке после пяти поражений подряд.
В следующем матче «Динамо» 10 февраля примет череповецкую «Северсталь», «Лада» в этот же день дома встретится с нижегородским «Торпедо».
Павел Десятков
Дмитрий Квартальнов
Александр Трушков
(00:00-47:29)
Закари Фукале
Иван Бочаров
(c 47:29)
04:35
7252
08:53
Брэйди Лайл
12:34
Арсен Таймазов
(Никита Михайлов, Никита Сетдиков)
12:58
Андрей Чивилев
18:23
Роберт Хэмилтон
(Никита Пышкайло)
25:16
Николас Мелош
(Алекс Лимож, Станислав Галиев)
29:47
Николас Мелош
29:50
Дмитрий Кугрышев
(Андрей Чивилев)
34:01
Вадим Шипачев
(Егор Бориков)
34:31
Никита Сетдиков
(Иван Савчик, Егор Морозов)
34:31
Сэм Энас
39:14
Иван Савчик
41:41
Алекс Лимож
(Роберт Хэмилтон, Сэм Энас)
45:29
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Алекс Лимож)
50:29
Колби Уильямс
50:29
Колби Уильямс
50:49
Алекс Коттон
51:13
Даррен Дитц
(Сэм Энас, Вадим Шипачев)
51:35
Станислав Галиев
(Сэм Энас, Вадим Шипачев)
53:02
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Даррен Дитц)
56:31
Егор Карабань
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
