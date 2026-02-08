Ричмонд
Морозов отметил хорошую работу судей на Матче звезд КХЛ

Полуфинальные матчи состоялись 7 февраля в Екатеринбурге.

Источник: KHL

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Арбитры очень внимательно работают на Фонбет — Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал президент КХЛ Алексей Морозов.

7 февраля в полуфинале команда KHL U23 Stars со счетом 8:5 переиграла KHL World Stars (легионеры, белорусские и казахстанские хоккеисты). KHL Rus Stars одержала победу над KHL Ural Stars (игроки «Автомобилиста», «Металлурга», «Трактора» и «Салавата Юлаева») со счетом 6:3.

«В принципе совпадает с ожиданиями, интересно вчера было, смотрели, как команды отреагируют. Вторая игра поживее была. В первом матче иностранные игроки подошли больше как к шоу, замена вратаря была, выбегали, но судьи четко сработали, лишнего игрока зафиксировали», — сказал Морозов.

«Самое главное — болельщикам нравится, мы получаем положительные отклики того, что происходило вчера на трибуне. Большой плюс, что комфортная новая арена, где всем интересно побыть, посмотреть, узнать, есть развлечения. Ждем сегодняшнего дня, с интригой, кто победит. С удовольствием поедем на арену», — добавил Морозов.