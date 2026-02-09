На Матче звезд КХЛ царила семейная атмосфера. Этот хоккейный праздник должен жить

Ажиотаж в Екатеринбурге
Матч звезд КХЛ невозможно полноценно прочувствовать через экран. Ни трансляция, ни Telegram-хайлайты не передают главного — эффекта присутствия. Это не телевизионный продукт, как биатлон или автогонки, и не спорт для фона. Олл-стар КХЛ — про атмосферу, контакт и эмоции на месте.
С 6 по 8 февраля Екатеринбург жил хоккеем. Тысячи болельщиков из разных городов, джерси клубов КХЛ и не только в фойе, очереди за атрибутикой и полные трибуны. Цифры говорят сами за себя: Кубок Вызова МХЛ — 10 473 зрителя (рекорд лиги), а за два дня Матча звезд КХЛ «УГМК Арена» приняла 22 769 человек.
Ажиотаж подчеркивали полупустые полки с атрибутикой еще до начала воскресной программы. Цены кусались, но спрос не падал. Джерси стоили от 7500 рублей, бейсболки — 2500−2800, худи — 5700. Востребованность мерча ощутил даже тренер сборной Урала Андрей Разин. Похожая ситуация была и на Матче звезд в Новосибирске. В будущем объемы товаров в фан-шопах на местах однозначно стоит увеличивать.
— Я прилетел в Екатеринбург пораньше. Хотел заранее купить атрибутику, чтобы не отвлекаться на Матче звезд. И большинство товаров уже было раскуплено! Екатеринбург сейчас стал хоккейным городом: много фанатов, полные трибуны, — отметил тренер «Металлурга».
КХЛ продолжает правильную практику — вывозит Матч звезд в регионы. Год назад Олл-стар с размахом принял Новосибирск, сейчас — Екатеринбург. Порой казалось, что трибуны выключались, но это уже вопрос к клубной работе с аудиторией. Болеть как оголтелые готовы не в каждом городе. Культура формируется годами и только с подачи самих клубов, которые должны быть заинтересованы не только в платежеспособной, но и в активной фан-базе.
Уральский колорит прослеживался в деталях: логотип, форма, красочная церемония открытия — едва ли не самая захватывающая за последние Матчи звезд. В ней отразили достояния региона: тяжелый труд людей и их характер, полезные ископаемые, которыми славится Урал, столкновение стихий на границе Европы и Азии. Сыграть на местном колорите удалось. Ноткой грусти стало лишь поражение сборной Урала в полуфинале — многие ждали хозяев турнира в главном матче.
Организаторы угадали с хедлайнерами. На волне сериала «Молодежка» флешбеками сверкала группа «Интонация». Фолк-тему поддержала певица Miravi, чье выступление, единственное, было чуть затянуто. А в завершающий день зажгла трендовая Bearwolf.
Новый формат сработал
Ключевая проблема Матчей звезд не меняется из года в год: трушным поклонникам хоккея не хватает настоящей борьбы, игры стык в стык и мастерства. Кубок Вызова, как всегда, отличался жаркими страстями — вспыхнула даже драка после заварушки на пятаке. На Матче звезд тоже дрались: это сделали вратари, разумеется, в шутку.
Кахаэловское шоу старались устроить почти все. Зак Фукале подкупал харизмой, Илья Набоков бил буллит, Виталий Пинчук выходил на игры в стильных очках, энергия била через край у Егора Сурина, Григорий Дронов удалил арбитра — отсылка к его штрафу за толчок судьи. И, конечно, голкиперы, устроившие махач стенка на стенку.
КХЛ ушла от дивизионального деления команд в пользу сборных: Урала, российских звезд, легионеров и молодых талантов. Новый формат оправдал себя. Схалтурили только иностранцы, проигравшие оба матча, особенно блекло они выглядели во второй игре. Их сборную выручали лишь шоумен Фукале и Потуральски с Лабанком, заставлявшие трибуны охать после тонких и технически сложных финтов.
В финале неожиданно включились вратари сборной российских звезд. Долганов и Дорожко сыграли словно в режиме регулярки и пропустили на двоих всего две шайбы.
Сработали и изменения в конкурсной части. Сила броска, круг на скорость и буллиты — неизменные элементы мастер-шоу. Помимо этого, в Екатеринбурге увидели тренерский керлинг, который выиграл Игорь Гришин, и конкурс вратарей — главный хит программы. Голкиперы отбивали буллиты, бросали через всю площадку, мерились точностью передач и мощью броска. Владимир Галкин из «Автомобилиста» запустил шайбу со скоростью 106,67 км/ч. У ближайшего преследователя, Сергея Иванова, — 88,92 км/ч.
— Конкурс вратарей — самый запоминающийся момент Фонбет Матча звезд КХЛ. Не ожидал, что получится выиграть, да еще и с таким отрывом. Не тренировался: иногда на тренировках выходишь, бросаешь, валяешь дурака. Но здесь нужно было щелкнуть сильно — постарался, поэтому и упал, — признался Галкин.
Семейная атмосфера
Мимиметр Матча звезд в Екатеринбурге зашкаливал. Мероприятие отличалось по-настоящему семейной атмосферой. Во время конкурсов на лед выбегали дети игроков — в коньках, шлемах, крагах и с клюшками в руках. Сыновья Александра Радулова, Вадима Шипачева, Андрея Белозерова и других участвовали в конкурсе буллитов. В какой-то момент происходящее на площадке напоминало детский утренник.
Все это подчеркивает отношение игроков к Олл-стару. В этом году среди отказников — только улетевший на Олимпиаду Адам Ружичка и заболевшие Максим Комтуа и Дмитрий Гамзин. Для последнего даже изготовили специальные щитки с достопримечательностями Екатеринбурга, но сыграть в них он так и не смог.
— Мы очень довольны, что игроки приезжали с семьями. В этом году не было отказников, кто не хотел по каким-то причинам. Ружичка уехал на Олимпиаду. У Гамзина — температура. Для него сделали щитки, он очень хотел приехать — щитки ему передадут. У Комтуа — бронхит. Уил был не рад за партнера, что он заболел, но приехал на замену с удовольствием, — отметил президент КХЛ Алексей Морозов.
Прежде чем оценивать Матч звезд, важно принять, что это не телевизионный продукт. Все, что окружало праздник, можно прочувствовать только на месте — в Екатеринбурге. Прогуливаясь по фойе, участвуя в активностях, следя за играми и мастер-шоу, общаясь после официальной части.
Время серьезного хоккея еще впереди — на финише регулярки и в плей-офф. Матч звезд, к организации которого КХЛ подходит профессионально и с душой, — возможность расслабиться и отвлечься от рутины. Для хоккеистов и тренеров, семей и болельщиков, журналистов и персонала.
Контент как на арене, так и онлайн творил Егор Сурин. Всем, что окружало форварда «Локомотива» в Екатеринбурге, он делился в своем Telegram-канале. Уже после завершения Матча звезд Сурин признался, что постоянно держать одну волну эмоций сложно. Но он старался — как и остальные участники Олл-стара.
Как точно подметил сам Егор, нужно быть открытыми. Большую работу в этом направлении делает КХЛ — чтобы хоккеисты веселились и создавали шоу, а не ходили три дня с кислыми лицами. Таким счастливым, как с сыновьями на льду, Радулова не видели давно. И если такие глыбы научились отпускать все и кайфовать, почему бы это не сделать каждому из нас — таким же помешанным на шайбе людям.
Михаил Скрыль