Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ

Встреча прошла на стадионе «красно-белых» и завершилась со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) в пользу «Динамо». В составе победителей шайбы забросили Егор Римашевский (10-я минута), Джордан Уил (34) и Дилан Сикьюра (38). У «Спартака» отличились Даниил Орлов (11) и Дмитрий Вишневский (12).