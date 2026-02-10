Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ

Встреча прошла на стадионе «красно-белых» и завершилась со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) в пользу «Динамо». В составе победителей шайбы забросили Егор Римашевский (10-я минута), Джордан Уил (34) и Дилан Сикьюра (38). У «Спартака» отличились Даниил Орлов (11) и Дмитрий Вишневский (12).
Матч начался с минуты молчания в память о бывшем нападающем «Динамо» и «Спартака» Артеме Федорове. О смерти 32-летнего Федорова стало известно в понедельник. Болельщики команд вывесили траурные баннеры.
«Динамо» прервало серию из трех поражений в КХЛ. Команда, набрав 62 очка, располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, где «Спартак» с 62 баллами занимает шестое место.
В следующем матче «Спартак» 12 февраля примет московский ЦСКА, днем позднее «Динамо» сыграет в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».
Результаты других матчей:
- «Лада» — «Торпедо» — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0);
- «Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 7:4 (3:2, 2:0, 2:2);
- «Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2).
Алексей Жамнов
Вячеслав Козлов
Александр Георгиев
(00:00-58:35)
Владислав Подъяпольский
02:54
Кирилл Адамчук
09:56
Егор Римашевский
(Максим Мамин, Даниил Пыленков)
10:12
Даниил Орлов
(Данил Пивчулин, Александр Беляев)
11:54
Дмитрий Вишневский
26:07
Иван Зинченко
33:43
Джордан Уил
(Никита Гусев, Фредрик Классон)
37:35
Данил Пивчулин
37:35
Данил Пивчулин
37:56
Дилан Сикьюра
(Никита Гусев, Джордан Уил)
39:06
Джордан Уил
40:00
Командный штраф
49:41
Командный штраф
54:51
Андрей Миронов
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит