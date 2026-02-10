Ричмонд
Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла на стадионе «красно-белых» и завершилась со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) в пользу «Динамо». В составе победителей шайбы забросили Егор Римашевский (10-я минута), Джордан Уил (34) и Дилан Сикьюра (38). У «Спартака» отличились Даниил Орлов (11) и Дмитрий Вишневский (12).

Матч начался с минуты молчания в память о бывшем нападающем «Динамо» и «Спартака» Артеме Федорове. О смерти 32-летнего Федорова стало известно в понедельник. Болельщики команд вывесили траурные баннеры.

«Динамо» прервало серию из трех поражений в КХЛ. Команда, набрав 62 очка, располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, где «Спартак» с 62 баллами занимает шестое место.

В следующем матче «Спартак» 12 февраля примет московский ЦСКА, днем позднее «Динамо» сыграет в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».

Результаты других матчей:

  • «Лада» — «Торпедо» — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0);
  • «Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 7:4 (3:2, 2:0, 2:2);
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2).

Спартак
2:3
2:1, 0:2, 0:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 7677 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Вячеслав Козлов
Вратари
Александр Георгиев
(00:00-58:35)
Владислав Подъяпольский
1-й период
02:54
Кирилл Адамчук
09:56
Егор Римашевский
(Максим Мамин, Даниил Пыленков)
10:12
Даниил Орлов
(Данил Пивчулин, Александр Беляев)
11:54
Дмитрий Вишневский
2-й период
26:07
Иван Зинченко
33:43
Джордан Уил
(Никита Гусев, Фредрик Классон)
37:35
Данил Пивчулин
37:35
Данил Пивчулин
37:56
Дилан Сикьюра
(Никита Гусев, Джордан Уил)
39:06
Джордан Уил
3-й период
40:00
Командный штраф
49:41
Командный штраф
54:51
Андрей Миронов
Статистика
Спартак
Динамо М
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит