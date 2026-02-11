Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» досрочно вышел в play-off КХЛ

«Локомотив» ни в одном из полных сезонов КХЛ не пропускал play-off. Исключением стал омраченный трагедией чемпионат-2011/12. В его начале игроки и сотрудники погибли в авиакатастрофе — на взлете разбился Як-42, на котором команда отправлялась на выездной матч с минским «Динамо». «Локомотив» быстро возродился, но тот сезон в итоге провел в Высшей хоккейной лиге — втором по силе дивизионе.