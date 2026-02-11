Ричмонд
Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» досрочно вышел в play-off КХЛ

Ярославский «Локомотив» гарантировал участие в play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на выезде обыграв «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Счет в середине второго периода открыл Максим Шалунов. В концовке третьего игрового отрезка, поразив пустые ворота соперника, итоговый счет установил Никита Кирьянов.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. После вторничной победы на счету ярославцев стало 77 очков в 55 матчах. «Шанхайские Драконы», занимающие девятое место на Западе с 47 очками в 54 встречах, лишились математических шансов обойти соперника.

«Локомотив» ни в одном из полных сезонов КХЛ не пропускал play-off. Исключением стал омраченный трагедией чемпионат-2011/12. В его начале игроки и сотрудники погибли в авиакатастрофе — на взлете разбился Як-42, на котором команда отправлялась на выездной матч с минским «Динамо». «Локомотив» быстро возродился, но тот сезон в итоге провел в Высшей хоккейной лиге — втором по силе дивизионе.

В сезоне-2024/25 ярославская команда впервые в истории завоевала Кубок Гагарина. В финальной серии она со счетом 4:1 превзошла челябинский «Трактор».

Шанхай Дрэгонс
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 5118 зрителей
Главные тренеры
Митч Лав
Боб Хартли
Вратари
Андрей Тихомиров
(00:00-58:27)
Даниил Исаев
Андрей Тихомиров
(59:31-59:51)
Андрей Тихомиров
(c 59:59)
2-й период
27:04
Максим Шалунов
29:50
Егор Сурин
32:13
Максим Шалунов
(Егор Сурин)
34:30
Павел Красковский
3-й период
42:23
Владислав Валенцов
43:50
Райли Саттер
43:50
Артур Каюмов
59:31
Никита Кирьянов
(Егор Сурин)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Локомотив
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит