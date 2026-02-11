Омский «Авангард» вырвал победу у «Адмирала» в серии буллитов

«Авангард» отыграл одну шайбу на старте третьего периода — Эндрю Потуральски поборолся у борта и бросил с острого угла. На последней минуте третьего периода голом в большинстве счёт сравнял капитан Дамир Шарипзянов. В овертайме забить не удалось ни одной из команд. Оба голкипера держали ворота на замке. Победный гол команде принёс Константин Окулов.