Омский «Авангард» вырвал победу у «Адмирала» в серии буллитов

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Адмирал». Игра завершилась в пользу «ястребов» в серии буллитов со счётом 2:3.
Несмотря на непростое начало игры для гостей из Омска, хоккеисты «Авангарда» проявили волю к победе. Проигрывая по ходу матча со счётом 2:0, «ястребы» всё же оставили матч за собой.
На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Адмирала» Павел Шэн в меньшинстве. В середине второго периода Кайл Олсон удвоил преимущество хозяев.
«Авангард» отыграл одну шайбу на старте третьего периода — Эндрю Потуральски поборолся у борта и бросил с острого угла. На последней минуте третьего периода голом в большинстве счёт сравнял капитан Дамир Шарипзянов. В овертайме забить не удалось ни одной из команд. Оба голкипера держали ворота на замке. Победный гол команде принёс Константин Окулов.
Отметим, что ХК «Адмирал» потерпел поражение в 10 из 11 последних матчей. ХК «Авангард» демонстрирует впечатляющую выездную статистику — 6 побед подряд в гостях.
В конце января «Авангард» также взял верх над гостями из Владивостока, но в основное время и со счётом 5:2.
Олег Браташ
Ги Буше
Иван Кульбаков
(00:00-57:32)
Андрей Мишуров
Иван Кульбаков
(c 59:04)
03:41
Руслан Педан
05:35
Павел Шэн
(Дмитрий Завгородний)
13:21
Василий Пономарев
17:50
Кайл Олсон
18:04
Майкл Маклауд
28:14
Кайл Олсон
(Дмитрий Завгородний, Семен Ручкин)
32:23
Джозеф Чеккони
43:03
Эндрю Потуральски
(Майкл Маклауд, Джозеф Чеккони)
57:32
Руслан Педан
59:04
Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Майкл Маклауд)
64:31
Степан Старков
победный бросок: Константин Окулов
(Авангард)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
