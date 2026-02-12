«Сочи» победил «Нефтехимик», прервав серию из четырех поражений

В составе сочинцев по голу забили Антон Малышев, Даниил Сероух, Матвей Гуськов, Егор Петухов и Василий Мачулин. У нижнекамской команды заброшенными шайбами отметились Тимур Хайруллин, Александр Дергачев и Андрей Белозеров.
«Сочи» прервал серию из четырех поражение и с 39 очками в 53 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 59 баллами после 55 игр находится на 4-й строчке Востока.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.02.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4096 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Дмитрий Михайлов
Вратари
Ярослав Озолин
(00:00-26:06)
Павел Хомченко
(00:00-51:13)
Филипп Долганов
(26:06-57:59)
Алексей Щетилин
(51:13-52:05)
Филипп Долганов
(c 59:36)
Павел Хомченко
(c 52:05)
1-й период
07:50
Сергей Попов
14:17
Джозеф Душак
14:17
Николай Поляков
15:24
Антон Малышев
(Жан-Кристоф Боден)
16:00
Илья Хохлов
19:43
Макс Эллис
2-й период
21:01
Даниил Сероух
(Тимур Хафизов)
26:06
Матвей Гуськов
(Макс Эллис, Даниил Сероух)
28:08
Тимур Хайруллин
(Евгений Митякин, Булат Шафигуллин)
29:43
Джозеф Душак
33:03
Филипп Долганов
35:32
Максим Федотов
3-й период
43:43
Антон Малышев
45:40
Александр Дергачев
(Артем Сериков, Андрей Белозеров)
47:42
Егор Петухов
(Дмитрий Кагарлицкий, Сергей Попов)
48:36
Егор Петухов
51:06
Жан-Кристоф Боден
51:13
Павел Хомченко
53:15
Андрей Белозеров
53:53
Кэмерон Ли
59:36
Василий Мачулин
Статистика
Нефтехимик
Сочи
Штрафное время
8
18
Игра в большинстве
8
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
