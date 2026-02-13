Ричмонд
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Автомобилист»

Хоккеисты московского «Динамо» на выезде обыграли «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Sport24

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Заброшенными шайбами в составе московского «Динамо» отметились Дилан Сикьюра (8-я минута), Егор Римашевский (24-я). У «Автомобилиста» отличился Никита Шашков (35-я).

На данный момент «Автомобилист» занимает четвертую строчку с 64 очками в турнирной таблице Восточной конференции, а московское «Динамо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 64 очка.

Автомобилист
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 10327 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Вячеслав Козлов
Вратари
Евгений Аликин
(00:00-57:28)
Владислав Подъяпольский
1-й период
07:48
Дилан Сикьюра
(Никита Гусев, Джордан Уил)
13:08
Фредрик Классон
14:56
Никита Трямкин
2-й период
21:27
Семен Кизимов
23:54
Егор Римашевский
(Джордан Уил, Никита Гусев)
29:54
Джесси Блэкер
34:42
Никита Шашков
(Максим Осипов, Артем Каштанов)
39:36
Павел Кудрявцев
3-й период
41:07
Джесси Блэкер
Статистика
Автомобилист
Динамо М
Штрафное время
8
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
