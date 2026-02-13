Хоккеист «Динамо» Классон из-за тяжелой травмы остался в Екатеринбурге

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон остался в Екатеринбурге из-за тяжелой травмы, полученной им в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги против «Автомобилиста». Об этом ТАСС сообщили в московском клубе.