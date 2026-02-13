Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
не начался
Канада
:
Швейцария
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Франция
3
:
Чехия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Италия
2
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Авангард
6
П1
X
П2

Хоккеист «Динамо» Классон из-за тяжелой травмы остался в Екатеринбурге

Шведский защитник из-за травмы не доиграл матч с «Автомобилистом».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон остался в Екатеринбурге из-за тяжелой травмы, полученной им в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги против «Автомобилиста». Об этом ТАСС сообщили в московском клубе.

Классон не доиграл матч, который завершился победой бело-голубых со счетом 2:1.

«Классон остался в Екатеринбурге, у него травма очень серьезная», — сказал собеседник агентства.

Шведский игрок становился обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА в 2023 году.