«Адмирал» продлил серию поражений в КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась победой гостей со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе «Амура» шайбы забросили Александр Гальченюк (23-я минута), Кирилл Слепец (24) и Алекс Броадхёрст (57). Голкипер хабаровчан Максим Дорожко отразил 25 бросков и сохранил ворота в неприкосновенности, оформив пятый в сезоне и 16-й в карьере в КХЛ шатаут.