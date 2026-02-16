«Адмирал» продлил серию поражений в КХЛ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась победой гостей со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе «Амура» шайбы забросили Александр Гальченюк (23-я минута), Кирилл Слепец (24) и Алекс Броадхёрст (57). Голкипер хабаровчан Максим Дорожко отразил 25 бросков и сохранил ворота в неприкосновенности, оформив пятый в сезоне и 16-й в карьере в КХЛ шатаут.
«Амур» (47 очков) прервал серию поражений из трех матчей и располагается на девятой строчке в таблице Восточной конференции, где «Адмирал» (38), проигравший в шестой игре подряд, идет последним, 11-м.
В следующем матче «Амур» сыграет с новосибирской «Сибирью» в гостях 18 февраля. «Адмирал» 20 февраля встретится с екатеринбургским «Автомобилистом» на льду соперника.
Олег Браташ
Александр Андриевский
Адам Хуска
Максим Дорожко
07:25
Вячеслав Основин
10:54
Семен Ручкин
10:54
Виктор Балдаев
18:46
Оскар Булавчук
22:17
Кайл Олсон
22:54
Алекс Гальченюк
(Ярослав Лихачев)
23:26
Кирилл Слепец
(Евгений Грачев, Кирилл Петьков)
29:57
Рауль Акмальдинов
31:45
Олег Ли
35:35
Алекс Бродхерст
52:57
Никита Евсеев
56:28
Алекс Бродхерст
(Григорий Кузьмин, Никита Евсеев)
58:43
Олег Ли
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит