«Адмирал» продлил серию поражений в КХЛ

«Адмирал» проиграл «Амуру» и продлил серию поражений в КХЛ до шести матчей.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча во Владивостоке завершилась победой гостей со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе «Амура» шайбы забросили Александр Гальченюк (23-я минута), Кирилл Слепец (24) и Алекс Броадхёрст (57). Голкипер хабаровчан Максим Дорожко отразил 25 бросков и сохранил ворота в неприкосновенности, оформив пятый в сезоне и 16-й в карьере в КХЛ шатаут.

«Амур» (47 очков) прервал серию поражений из трех матчей и располагается на девятой строчке в таблице Восточной конференции, где «Адмирал» (38), проигравший в шестой игре подряд, идет последним, 11-м.

В следующем матче «Амур» сыграет с новосибирской «Сибирью» в гостях 18 февраля. «Адмирал» 20 февраля встретится с екатеринбургским «Автомобилистом» на льду соперника.

Адмирал
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.02.2026, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5015 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Александр Андриевский
Вратари
Адам Хуска
Максим Дорожко
1-й период
07:25
Вячеслав Основин
10:54
Семен Ручкин
10:54
Виктор Балдаев
18:46
Оскар Булавчук
2-й период
22:17
Кайл Олсон
22:54
Алекс Гальченюк
(Ярослав Лихачев)
23:26
Кирилл Слепец
(Евгений Грачев, Кирилл Петьков)
29:57
Рауль Акмальдинов
31:45
Олег Ли
35:35
Алекс Бродхерст
3-й период
52:57
Никита Евсеев
56:28
Алекс Бродхерст
(Григорий Кузьмин, Никита Евсеев)
58:43
Олег Ли
Статистика
Адмирал
Амур
Штрафное время
8
12
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит