Хабаровский ХК «Амур» проиграл «Адмиралу» Кубок икры

Победа в шестом дальневосточном дерби «тиграм» не помогла.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» в ходе шестого дальневосточного дерби всухую обыграл владивостокский «Адмирал» — матч, который прошёл в столице Приморья, завершился со счётом 0:3 в пользу гостей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», своей победой «тигры» прервали провальную серию, состоящую из трёх матчей подряд. Напомним, что перед выездом во Владивосток хабаровчане со счётом 2:6 уступили омскому «Авангарду».

По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги, на игру команды вышли не в лучшей форме. Не самая удачная серия также оказалась за плечами «Адмирала» — команда до встречи с «Амуром» проиграла пять матчей подряд. Настроения игрокам не добавляет и положение в турнирной таблице КХЛ в конференции «Восток» — и «Амур», и «Адмирал» находятся вне зоны плей-офф, однако у хабаровчан ещё есть шанс запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

Первый период игры прошёл с заметным преимуществом «Амура» — гости легко обходили оборону соперника, что, впрочем, не привело к большому количеству голевых моментов. Хоть «тигры» и отметились 16 бросками по воротам вратаря «Адмирала», но ни один из них не принёс результата. Стоит отметить, что у вратаря «Амура» за первый отрезок работы было намного меньше — на его счету только шесть сейвов.

Максимально неудачным для «Адмирала» стал второй период. Открыл его форвард «Амура» Александр Гальченюк в итоге быстрой атаки в большинстве при поддержке Ярослава Лихачёва. Вторая шайба поразила калитку хозяев всего через 32 секунды после первой — результативным броском отметился Кирилл Слепец. У «Адмирала» в то же время игра не клеилась совершенно вплоть до трёх подряд удалений в составе «Амура», но Максим Дорожко жёсткий прессинг «моряков» успешно выдержал.

Заключительный игровой отрезок хозяева решили также начать в позиции атакующих, но неудачно. Не помогло им даже большинство, которое реализовать игроки «Адмирала» так и не смогли. Вообще, «моряки» неплохо контролировали шайбу, разыгрывали грамотные комбинации, но вот реализация всё-таки подкачала. За три с половиной минуты до сирены «Адмирал» ещё и провалился в атаке, после чего пропустил третий гол в исполнении Алекса Броадхёрста. Больше заброшенных шайб зрители не увидели.

— По накалу хорошая игра. Первый период получился где-то равным, здорово, что во втором периоде нам удалось забить два гола, повести в счёте. Там, конечно, с удалениями немножко началось, игру они нам подломали. Ребята молодцы, выдержали натиск, а в концовке сыграли по счёту, — прокомментировал итоги встречи с «Адмиралом» главный тренер «Амура» Александр Андриевский.

Отметим, что минувшая встреча «Амура» с «Адмиралом» стала последней в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. По итогам игр дальневосточного дерби, несмотря на победу, хабаровчане уступили импровизированный Кубок икры. По условиям условного состязания, команда Александра Андриевского должна была победить с общей разницей в пять шайб, но это условие «тиграм» выполнить не удалось.

Адмирал
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.02.2026, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5015 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Александр Андриевский
Вратари
Адам Хуска
Максим Дорожко
(00:00-07:19)
Максим Дорожко
(c 07:25)
1-й период
07:25
Вячеслав Основин
10:54
Семен Ручкин
10:54
Виктор Балдаев
18:46
Оскар Булавчук
2-й период
22:17
Кайл Олсон
22:54
Алекс Гальченюк
(Ярослав Лихачев, Иван Мищенко)
23:26
Кирилл Слепец
(Евгений Грачев, Кирилл Петьков)
29:57
Рауль Акмальдинов
31:45
Олег Ли
35:35
Алекс Бродхерст
3-й период
44:37
Командный штраф
52:57
Никита Евсеев
56:28
Алекс Бродхерст
(Григорий Кузьмин, Никита Евсеев)
58:43
Олег Ли
58:43
Олег Ли
Статистика
Адмирал
Амур
Штрафное время
8
16
Игра в большинстве
6
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит