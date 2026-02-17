Хабаровский ХК «Амур» проиграл «Адмиралу» Кубок икры

Первый период игры прошёл с заметным преимуществом «Амура» — гости легко обходили оборону соперника, что, впрочем, не привело к большому количеству голевых моментов. Хоть «тигры» и отметились 16 бросками по воротам вратаря «Адмирала», но ни один из них не принёс результата. Стоит отметить, что у вратаря «Амура» за первый отрезок работы было намного меньше — на его счету только шесть сейвов.