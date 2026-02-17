Хабаровский ХК «Амур» проиграл «Адмиралу» Кубок икры

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» в ходе шестого дальневосточного дерби всухую обыграл владивостокский «Адмирал» — матч, который прошёл в столице Приморья, завершился со счётом 0:3 в пользу гостей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», своей победой «тигры» прервали провальную серию, состоящую из трёх матчей подряд. Напомним, что перед выездом во Владивосток хабаровчане со счётом 2:6 уступили омскому «Авангарду».
По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги, на игру команды вышли не в лучшей форме. Не самая удачная серия также оказалась за плечами «Адмирала» — команда до встречи с «Амуром» проиграла пять матчей подряд. Настроения игрокам не добавляет и положение в турнирной таблице КХЛ в конференции «Восток» — и «Амур», и «Адмирал» находятся вне зоны плей-офф, однако у хабаровчан ещё есть шанс запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.
Первый период игры прошёл с заметным преимуществом «Амура» — гости легко обходили оборону соперника, что, впрочем, не привело к большому количеству голевых моментов. Хоть «тигры» и отметились 16 бросками по воротам вратаря «Адмирала», но ни один из них не принёс результата. Стоит отметить, что у вратаря «Амура» за первый отрезок работы было намного меньше — на его счету только шесть сейвов.
Максимально неудачным для «Адмирала» стал второй период. Открыл его форвард «Амура» Александр Гальченюк в итоге быстрой атаки в большинстве при поддержке Ярослава Лихачёва. Вторая шайба поразила калитку хозяев всего через 32 секунды после первой — результативным броском отметился Кирилл Слепец. У «Адмирала» в то же время игра не клеилась совершенно вплоть до трёх подряд удалений в составе «Амура», но Максим Дорожко жёсткий прессинг «моряков» успешно выдержал.
Заключительный игровой отрезок хозяева решили также начать в позиции атакующих, но неудачно. Не помогло им даже большинство, которое реализовать игроки «Адмирала» так и не смогли. Вообще, «моряки» неплохо контролировали шайбу, разыгрывали грамотные комбинации, но вот реализация всё-таки подкачала. За три с половиной минуты до сирены «Адмирал» ещё и провалился в атаке, после чего пропустил третий гол в исполнении Алекса Броадхёрста. Больше заброшенных шайб зрители не увидели.
— По накалу хорошая игра. Первый период получился где-то равным, здорово, что во втором периоде нам удалось забить два гола, повести в счёте. Там, конечно, с удалениями немножко началось, игру они нам подломали. Ребята молодцы, выдержали натиск, а в концовке сыграли по счёту, — прокомментировал итоги встречи с «Адмиралом» главный тренер «Амура» Александр Андриевский.
Отметим, что минувшая встреча «Амура» с «Адмиралом» стала последней в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. По итогам игр дальневосточного дерби, несмотря на победу, хабаровчане уступили импровизированный Кубок икры. По условиям условного состязания, команда Александра Андриевского должна была победить с общей разницей в пять шайб, но это условие «тиграм» выполнить не удалось.
Олег Браташ
Александр Андриевский
Адам Хуска
Максим Дорожко
(00:00-07:19)
Максим Дорожко
(c 07:25)
07:25
Вячеслав Основин
10:54
Семен Ручкин
10:54
Виктор Балдаев
18:46
Оскар Булавчук
22:17
Кайл Олсон
22:54
Алекс Гальченюк
(Ярослав Лихачев, Иван Мищенко)
23:26
Кирилл Слепец
(Евгений Грачев, Кирилл Петьков)
29:57
Рауль Акмальдинов
31:45
Олег Ли
35:35
Алекс Бродхерст
44:37
Командный штраф
52:57
Никита Евсеев
56:28
Алекс Бродхерст
(Григорий Кузьмин, Никита Евсеев)
58:43
Олег Ли
58:43
Олег Ли
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит