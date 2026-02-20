Горбенко сообщил, что у него не было конфликта с игроками минского «Динамо»

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Покинувший минский хоккейный клуб «Динамо» тренер Игорь Горбенко не имел каких-либо конфликтов с игроками команды. Об этом он рассказал ТАСС.
В четверг Горбенко сообщил ТАСС, что после тренировки главный тренер команды Дмитрий Квартальнов сообщил ему об увольнении. В пятницу об этом объявил сам клуб. Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что ключевые игроки «Динамо» были недовольны работой Горбенко и создаваемой им атмосферой в коллективе.
«Никакого конфликта у меня с игроками нет и не было, атмосфера в команде прекрасная, по семейным обстоятельствам я не уходил. Есть решение руководства клуба, я не могу его осуждать, я просто тренер, который делает свою работу. Хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность быть частью такой истории, за работу в национальной сборной. Спасибо огромное болельщикам за поддержку команды, желаю ей выиграть кубок», — сказал Горбенко.