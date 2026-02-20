Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
Канада
0
:
Финляндия
1
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.80
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
3
:
Шанхай Дрэгонс
1
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.00
П2
51.00
Хоккей. Мужчины
23:10
США
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
8.00
П2
10.00
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Горбенко сообщил, что у него не было конфликта с игроками минского «Динамо»

Об увольнении помощника главного тренера команды стало известно в четверг.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Покинувший минский хоккейный клуб «Динамо» тренер Игорь Горбенко не имел каких-либо конфликтов с игроками команды. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг Горбенко сообщил ТАСС, что после тренировки главный тренер команды Дмитрий Квартальнов сообщил ему об увольнении. В пятницу об этом объявил сам клуб. Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что ключевые игроки «Динамо» были недовольны работой Горбенко и создаваемой им атмосферой в коллективе.

«Никакого конфликта у меня с игроками нет и не было, атмосфера в команде прекрасная, по семейным обстоятельствам я не уходил. Есть решение руководства клуба, я не могу его осуждать, я просто тренер, который делает свою работу. Хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность быть частью такой истории, за работу в национальной сборной. Спасибо огромное болельщикам за поддержку команды, желаю ей выиграть кубок», — сказал Горбенко.