«Авангард» уступил «Автомобилисту» в Екатеринбурге

Омский «Авангард» потерпел крупное поражение в выездном матче против екатеринбургского «Автомобилиста». Встреча завершилась со счётом 1:5 в пользу хозяев льда.
Первый период остался за уральцами: Егор Черников открыл счёт, реализовав выход один на один. Во втором хозяева упрочили преимущество, но капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов сократил разрыв точным броском в дальний угол. Однако радость была недолгой — Брукс Мэйсек практически сразу восстановил разницу в две шайбы. В третьем периоде Даниэль Спронг, а затем Анатолий Голышев довели счёт до разгромного.
Напомним, из-за травмы матч пропустил Эндрю Потуральски. Омская команда владела инициативой, но натолкнулась на уверенную игру вратаря Владимира Галкина и обороны уральцев.
После этой встречи «ястребы» возвращаются в Омск, где 27 февраля примут магнитогорский «Металлург».
Николай Заварухин
Ги Буше
Владимир Галкин
Никита Серебряков
(00:00-54:52)
04:06
Николай Прохоркин
09:08
Егор Черников
(Кирилл Воробьев)
16:33
Даниэль Спронг
23:47
Максим Денежкин
31:41
Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста, Семен Кизимов)
34:37
Дамир Шарипзянов
(Джозеф Чеккони, Кирилл Долженков)
36:10
Брукс Мэйсек
(Никита Трямкин, Даниэль Спронг)
37:09
Михаил Котляревский
37:34
Джозеф Чеккони
42:25
Юрий Паутов
43:46
Сергей Зборовский
48:45
Даниэль Спронг
(Александр Шаров, Брукс Мэйсек)
56:43
Анатолий Голышев
(Сергей Зборовский, Семен Кизимов)
58:04
Командный штраф
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит