«Авангард» уступил «Автомобилисту» в Екатеринбурге

Первый период остался за уральцами: Егор Черников открыл счёт, реализовав выход один на один. Во втором хозяева упрочили преимущество, но капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов сократил разрыв точным броском в дальний угол. Однако радость была недолгой — Брукс Мэйсек практически сразу восстановил разницу в две шайбы. В третьем периоде Даниэль Спронг, а затем Анатолий Голышев довели счёт до разгромного.