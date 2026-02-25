Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
3
:
Сибирь
2
П1
X
П2

«Авангард» уступил «Автомобилисту» в Екатеринбурге

Это далеко не первая победа екатеринбуржцев в сезоне.

Источник: БЕЛТА

Омский «Авангард» потерпел крупное поражение в выездном матче против екатеринбургского «Автомобилиста». Встреча завершилась со счётом 1:5 в пользу хозяев льда.

Первый период остался за уральцами: Егор Черников открыл счёт, реализовав выход один на один. Во втором хозяева упрочили преимущество, но капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов сократил разрыв точным броском в дальний угол. Однако радость была недолгой — Брукс Мэйсек практически сразу восстановил разницу в две шайбы. В третьем периоде Даниэль Спронг, а затем Анатолий Голышев довели счёт до разгромного.

Напомним, из-за травмы матч пропустил Эндрю Потуральски. Омская команда владела инициативой, но натолкнулась на уверенную игру вратаря Владимира Галкина и обороны уральцев.

После этой встречи «ястребы» возвращаются в Омск, где 27 февраля примут магнитогорский «Металлург».

Автомобилист
5:1
1:0, 2:1, 2:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
24.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 9528 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Ги Буше
Вратари
Владимир Галкин
Никита Серебряков
(00:00-54:52)
1-й период
04:06
Николай Прохоркин
09:08
Егор Черников
(Кирилл Воробьев)
16:33
Даниэль Спронг
2-й период
23:47
Максим Денежкин
31:41
Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста, Семен Кизимов)
34:37
Дамир Шарипзянов
(Джозеф Чеккони, Кирилл Долженков)
36:10
Брукс Мэйсек
(Никита Трямкин, Даниэль Спронг)
37:09
Михаил Котляревский
37:34
Джозеф Чеккони
3-й период
42:25
Юрий Паутов
43:46
Сергей Зборовский
48:45
Даниэль Спронг
(Александр Шаров, Брукс Мэйсек)
56:43
Анатолий Голышев
(Сергей Зборовский, Семен Кизимов)
58:04
Командный штраф
Статистика
Автомобилист
Авангард
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит