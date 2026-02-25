Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
26.02
Вашингтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
26.02
Даллас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.20
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
26.02
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
26.02
Ванкувер
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
26.02
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.15
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
26.02
Анахайм
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.31
П2
2.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2

Минское «Динамо» разгромило «Сочи» со счетом 7:2 в КХЛ

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Минское «Динамо» на выезде разгромило «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 7:2 (4:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Вадим Мороз (4-я минута), Даррен Диц (10), Егор Бориков (15, 48), Вадим Шипачев (20), Тай Смит (22) и Алекс Лимож (42). У «Сочи» отличились Антон Малышев (36) и Рафаэль Бикмуллин (60).

Шипачев отметился голевыми передачами на 4-й и 22-й минутах. Второй ассист стал для него 700-м в КХЛ за карьеру. Он стал первым хоккеистом в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.

«Динамо» выиграло все три матча у «Сочи» в сезоне. Американский нападающий минчан Сэм Энэс провел 200-й матч в КХЛ, а канадский форвард команды Райан Спунер сделал результативную передачу и достиг отметки в 300 очков в КХЛ.

«Динамо» вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков. «Сочи» проиграл четвертую встречу кряду и располагается на последнем, 11-м месте на Западе. 27 февраля команды снова встретятся в Сочи.

В другом матче московский ЦСКА на своем льду обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). 22-летний вратарь армейцев Дмитрий Гамзин оформил шатаут, отразив 15 бросков. Сухая серия вратаря «Нефтехимика» Филиппа Долганова прервалась на отметке 224 минуты 15 секунд, он установил новый клубный рекорд. Предыдущий ранее в текущем сезоне установил Ярослав Озолин (213 минут 34 секунды).

Сочи
2:7
0:4, 1:1, 1:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
25.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 2890 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Павел Хомченко
(00:00-47:27)
Закари Фукале
Илья Самсонов
(c 47:27)
1-й период
01:19
Илья Сушко
03:19
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Райан Спунер)
05:27
Антон Малышев
09:40
Даррен Дитц
(Даниил Липский, Тай Смит)
10:54
Тимур Хафизов
14:03
Егор Бориков
(Роберт Хэмилтон)
14:24
Вадим Мороз
19:31
Вадим Шипачев
2-й период
21:08
Тай Смит
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
22:51
Данил Башкиров
22:51
Илья Усов
26:58
Кэмерон Ли
26:58
Брэйди Лайл
35:09
Антон Малышев
(Ноэль Хофенмайер, Николай Поляков)
3-й период
41:31
Алекс Лимож
(Сергей Кузнецов, Сэм Энас)
47:27
Егор Бориков
(Брэйди Лайл, Кирилл Воронин)
56:05
Николай Поляков
58:08
Алекс Лимож
59:43
Рафаэль Бикмуллин
(Даниил Сероух, Матвей Гуськов)
Статистика
Сочи
Динамо Мн
Штрафное время
15
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит