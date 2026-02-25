Минское «Динамо» разгромило «Сочи» со счетом 7:2 в КХЛ

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 7:2 (4:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Вадим Мороз (4-я минута), Даррен Диц (10), Егор Бориков (15, 48), Вадим Шипачев (20), Тай Смит (22) и Алекс Лимож (42). У «Сочи» отличились Антон Малышев (36) и Рафаэль Бикмуллин (60).
Шипачев отметился голевыми передачами на 4-й и 22-й минутах. Второй ассист стал для него 700-м в КХЛ за карьеру. Он стал первым хоккеистом в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
«Динамо» выиграло все три матча у «Сочи» в сезоне. Американский нападающий минчан Сэм Энэс провел 200-й матч в КХЛ, а канадский форвард команды Райан Спунер сделал результативную передачу и достиг отметки в 300 очков в КХЛ.
«Динамо» вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков. «Сочи» проиграл четвертую встречу кряду и располагается на последнем, 11-м месте на Западе. 27 февраля команды снова встретятся в Сочи.
В другом матче московский ЦСКА на своем льду обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). 22-летний вратарь армейцев Дмитрий Гамзин оформил шатаут, отразив 15 бросков. Сухая серия вратаря «Нефтехимика» Филиппа Долганова прервалась на отметке 224 минуты 15 секунд, он установил новый клубный рекорд. Предыдущий ранее в текущем сезоне установил Ярослав Озолин (213 минут 34 секунды).
Дмитрий Михайлов
Дмитрий Квартальнов
Павел Хомченко
(00:00-47:27)
Закари Фукале
Илья Самсонов
(c 47:27)
01:19
Илья Сушко
03:19
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Райан Спунер)
05:27
Антон Малышев
09:40
Даррен Дитц
(Даниил Липский, Тай Смит)
10:54
Тимур Хафизов
14:03
Егор Бориков
(Роберт Хэмилтон)
14:24
Вадим Мороз
19:31
Вадим Шипачев
21:08
Тай Смит
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
22:51
Данил Башкиров
22:51
Илья Усов
26:58
Кэмерон Ли
26:58
Брэйди Лайл
35:09
Антон Малышев
(Ноэль Хофенмайер, Николай Поляков)
41:31
Алекс Лимож
(Сергей Кузнецов, Сэм Энас)
47:27
Егор Бориков
(Брэйди Лайл, Кирилл Воронин)
56:05
Николай Поляков
58:08
Алекс Лимож
59:43
Рафаэль Бикмуллин
(Даниил Сероух, Матвей Гуськов)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит