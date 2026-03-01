Ричмонд
«Динамо» второй раз по ходу сезона обыграло «Металлург» в матче КХЛ

Московское «Динамо» второй раз по ходу сезона обыграло «Металлург» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» на своем льду обыграло магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Егор Римашевский (13-я минута), Максим Комтуа (28), Антон Слепышев (48) и Ансель Галимов (60). У «Металлурга» отличился Валерий Орехов (28).

Записавший на свой счет результативную передачу защитник «Динамо» Даниил Пыленков набрал 46-е очко (7 голов + 39 передач) в текущем регулярном чемпионате и побил клубный рекорд по набранным результативным баллам среди защитников, принадлежавший Бреннану Менеллу (45 очков в сезоне-2023/24).

«Динамо» второй раз по ходу сезона обыграло «Металлург» в регулярном чемпионате. Счет очных встреч: 2−0.

«Бело-голубые» идут на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка. «Металлург» (95) проиграл третий матч кряду, но остается лидером Востока. Оба клуба ранее обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ.

В следующем матче московское «Динамо» 4 марта примет екатеринбургский «Автомобилист», «Металлург» днем ранее на выезде встретится с минским «Динамо».

Динамо М
4:1
1:0, 1:1, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
1.03.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9208 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Андрей Разин
Вратари
Максим Моторыгин
Илья Набоков
(00:00-57:55)
1-й период
11:34
Командный штраф
12:16
Егор Римашевский
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
13:49
Игорь Ожиганов
16:16
Дилан Сикьюра
2-й период
27:17
Валерий Орехов
(Макар Хабаров, Роман Канцеров)
27:58
Максим Комтуа
(Магомед Шараканов, Егор Римашевский)
29:38
Командный штраф
3-й период
41:38
Магомед Шараканов
41:38
Магомед Шараканов
47:32
Антон Слепышев
59:10
Ансель Галимов
(Максим Моторыгин)
Статистика
Динамо М
Металлург Мг
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит