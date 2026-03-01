Ричмонд
Тренер «Металлурга» назвал хоккеиста «Динамо» Комтуа курицей

Тренер «Металлурга» Разин назвал канадского хоккеиста «Динамо» Комтуа курицей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил на пресс-конференции, что манерой игры хоккеист московского «Динамо» Максим Комтуа больше напоминает ему курицу, нежели канадского легионера.

В воскресенье «Динамо» на своем льду обыграло магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:1. В конце третьего периода форвард «Металлурга» Александр Петунин нанес легкий толчок в спину Комтуа, после чего тот упал на лед.

«Не буду оскорблять канадского легионера, но смешно просто. Обычно канадцы другого типа. А этот больше на курицу похож. Видите, оскорбил все-таки», — заявил Разин на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».