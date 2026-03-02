Хабаровский «Амур» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

В Хабаровске хоккеисты «Амура» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Игра прошла 1 марта на «Платинум Арене». Гости открыли счёт в первом периоде — отличился Митякин. Во втором периоде хабаровчане перевернули ход встречи: сначала счёт сравнял Кузьмин, а затем Броадхёрст вывел команду вперёд. В третьем периоде Кузьмин оформил дубль. «Нефтехимик» ответил голом в большинстве за три минуты до сирены, но отыграться у гостей не получилось.
«Амур» нанёс 33 броска в створ против 34 у соперника, выиграл большинство вбрасываний и заблокировал 21 бросок. Вратарь хабаровчан Дорожко отразил 32 броска.
В текущем сезоне «Амур» показывает стабильные результаты на льду — команда выиграла несколько ключевых матчей в феврале и марте, включая выездные матчи над «Авангардом» (4:3) и «Сибирью» (2:1 в овертайме), а также домашние игры. Сейчас хабаровчане занимают 9-е место в Восточной конференции с 53 очками после 60 игр — от зоны плей-офф «тигры» отстают на 5 очков.
Следующий матч «Амур» проведёт дома 3 марта против того же «Нефтехимика».
Александр Андриевский
Игорь Гришин
Максим Дорожко
Филипп Долганов
(00:00-56:32)
00:36
Булат Шафигуллин
07:21
Матвей Заседа
07:21
Матвей Заседа
13:24
Евгений Митякин
(Дамир Жафяров, Никита Артамонов)
19:57
Тимур Хайруллин
21:09
Григорий Кузьмин
(Ярослав Лихачев, Иван Мищенко)
28:51
Алекс Бродхерст
(Рауль Акмальдинов, Александр Филатьев)
32:59
Булат Шафигуллин
39:00
Евгений Грачев
49:37
Иван Мищенко
53:35
Григорий Кузьмин
(Александр Филатьев, Артем Шварев)
57:07
Матвей Заседа
(Никита Хоружев, Артем Сериков)
57:28
Командный штраф
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
