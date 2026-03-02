Хабаровский «Амур» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

В текущем сезоне «Амур» показывает стабильные результаты на льду — команда выиграла несколько ключевых матчей в феврале и марте, включая выездные матчи над «Авангардом» (4:3) и «Сибирью» (2:1 в овертайме), а также домашние игры. Сейчас хабаровчане занимают 9-е место в Восточной конференции с 53 очками после 60 игр — от зоны плей-офф «тигры» отстают на 5 очков.