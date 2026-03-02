Ричмонд
Хабаровский «Амур» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

Во втором периоде хабаровчане перевернули ход встречи: сначала счёт сравнял Кузьмин, а затем Броадхёрст вывел команду вперёд.

Источник: БЕЛТА

В Хабаровске хоккеисты «Амура» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Игра прошла 1 марта на «Платинум Арене». Гости открыли счёт в первом периоде — отличился Митякин. Во втором периоде хабаровчане перевернули ход встречи: сначала счёт сравнял Кузьмин, а затем Броадхёрст вывел команду вперёд. В третьем периоде Кузьмин оформил дубль. «Нефтехимик» ответил голом в большинстве за три минуты до сирены, но отыграться у гостей не получилось.

«Амур» нанёс 33 броска в створ против 34 у соперника, выиграл большинство вбрасываний и заблокировал 21 бросок. Вратарь хабаровчан Дорожко отразил 32 броска.

В текущем сезоне «Амур» показывает стабильные результаты на льду — команда выиграла несколько ключевых матчей в феврале и марте, включая выездные матчи над «Авангардом» (4:3) и «Сибирью» (2:1 в овертайме), а также домашние игры. Сейчас хабаровчане занимают 9-е место в Восточной конференции с 53 очками после 60 игр — от зоны плей-офф «тигры» отстают на 5 очков.

Следующий матч «Амур» проведёт дома 3 марта против того же «Нефтехимика».

Амур
3:2
0:1, 2:0, 1:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
1.03.2026, 10:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Игорь Гришин
Вратари
Максим Дорожко
Филипп Долганов
(00:00-56:32)
1-й период
00:36
Булат Шафигуллин
07:21
Матвей Заседа
07:21
Матвей Заседа
13:24
Евгений Митякин
(Дамир Жафяров, Никита Артамонов)
19:57
Тимур Хайруллин
2-й период
21:09
Григорий Кузьмин
(Ярослав Лихачев, Иван Мищенко)
28:51
Алекс Бродхерст
(Рауль Акмальдинов, Александр Филатьев)
32:59
Булат Шафигуллин
39:00
Евгений Грачев
3-й период
49:37
Иван Мищенко
53:35
Григорий Кузьмин
(Александр Филатьев, Артем Шварев)
57:07
Матвей Заседа
(Никита Хоружев, Артем Сериков)
57:28
Командный штраф
Статистика
Амур
Нефтехимик
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит