Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
2
:
Детройт
3
Все коэффициенты
П1
55.00
X
5.20
П2
1.17
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.20
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.50
П2
1.83
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.10
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.56
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
7
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Северсталь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Тренеру «Авангарда» попали шайбой в голову по ходу матча КХЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Член тренерского штаба омского «Авангарда» Александр Завьялов ушел в раздевалку после того, как в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака» ему в голову попала шайба.

Источник: Пресс-служба ХК "Сибирь"

Матч проходит в понедельник в Москве. Инцидент произошел на 16-й минуте второго периода. Защитник «красно-белых» Андрей Миронов выводил шайбу из зоны, и после рикошета от правого борта она попала в голову специалисту, который находился у скамейки. Судьи остановили игру, а Завьялов самостоятельно ушел в подтрибунное помещение.

До Завьялова повреждение получил нападающий «Спартака» Герман Рубцов. На 8-й минуте первого периода шайба попала ему в шею после броска одноклубника Даниила Гутика. Рубцов покинул лед при помощи партнеров, но во втором периоде вернулся в игру.

После двух периодов «Авангард» обыгрывает «Спартак» со счетом 4:0.

Спартак
1:4
0:1, 0:3, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 7721 зритель
Главные тренеры
Александр Барков
Ги Буше
Вратари
Александр Георгиев
Никита Серебряков
1-й период
05:51
Наиль Якупов
08:08
Дамир Шарипзянов
15:17
Константин Окулов
15:50
Иван Рябов
2-й период
24:11
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
30:53
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Наиль Якупов)
31:30
Командный штраф
38:49
Иван Игумнов
(Семен Чистяков)
3-й период
44:41
Никита Коростелев
56:39
Артемий Князев
56:39
Джованни Фьоре
56:39
Джованни Фьоре
56:59
Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Дмитрий Вишневский)
Статистика
Спартак
Авангард
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит