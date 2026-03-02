Тренеру «Авангарда» попали шайбой в голову по ходу матча КХЛ

Матч проходит в понедельник в Москве. Инцидент произошел на 16-й минуте второго периода. Защитник «красно-белых» Андрей Миронов выводил шайбу из зоны, и после рикошета от правого борта она попала в голову специалисту, который находился у скамейки. Судьи остановили игру, а Завьялов самостоятельно ушел в подтрибунное помещение.