Тренеру «Авангарда» попали шайбой в голову по ходу матча КХЛ

Матч проходит в понедельник в Москве. Инцидент произошел на 16-й минуте второго периода. Защитник «красно-белых» Андрей Миронов выводил шайбу из зоны, и после рикошета от правого борта она попала в голову специалисту, который находился у скамейки. Судьи остановили игру, а Завьялов самостоятельно ушел в подтрибунное помещение.
До Завьялова повреждение получил нападающий «Спартака» Герман Рубцов. На 8-й минуте первого периода шайба попала ему в шею после броска одноклубника Даниила Гутика. Рубцов покинул лед при помощи партнеров, но во втором периоде вернулся в игру.
После двух периодов «Авангард» обыгрывает «Спартак» со счетом 4:0.
Александр Барков
Ги Буше
Александр Георгиев
Никита Серебряков
05:51
Наиль Якупов
08:08
Дамир Шарипзянов
15:17
Константин Окулов
15:50
Иван Рябов
24:11
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
30:53
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Наиль Якупов)
31:30
Командный штраф
38:49
Иван Игумнов
(Семен Чистяков)
44:41
Никита Коростелев
56:39
Артемий Князев
56:39
Джованни Фьоре
56:39
Джованни Фьоре
56:59
Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Дмитрий Вишневский)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит