Хет-трик Плотникова помог СКА разгромить «Барыс» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Петербургский СКА одержал разгромную победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0). Хет-трик оформил капитан команды Сергей Плотников (12, 33, 52-я минуты), также шайбы забросили Михаил Воробьев (10), Егор Савиков (25), Матвей Поляков (37) и Матвей Короткий (57).

Вратарь СКА Артемий Плешков отразил 18 бросков и второй раз сыграл на ноль в текущем сезоне.

СКА (71 очко) занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Барыс» (47) идет на предпоследней, 10-й строчке на Востоке. Астанинцы продлили серию поражений до пяти матчей.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с минским «Динамо» 5 марта. «Барыс» 7 марта в Санкт-Петербурге встретится с «Шанхайскими драконами».

СКА
7:0
2:0, 3:0, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 7698 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Михаил Кравец
Вратари
Артемий Плешков
Андрей Шутов
(00:00-24:19)
Адам Шил
(c 24:19)
1-й период
09:33
Михаил Воробьев
(Николай Голдобин, Никита Дишковский)
10:17
Маркус Филлипс
10:17
Адиль Бекетаев
11:53
Сергей Плотников
(Андрей Педан, Николай Голдобин)
16:49
Джозеф Бландизи
2-й период
24:19
Егор Савиков
(Джозеф Бландизи, Скотт Уилсон)
32:08
Сергей Плотников
(Скотт Уилсон, Николай Голдобин)
36:49
Матвей Поляков
(Рокко Гримальди, Сергей Сапего)
3-й период
40:26
Мэйсон Морелли
42:45
Матвей Поляков
51:07
Сергей Плотников
(Маркус Филлипс, Николай Голдобин)
56:29
Матвей Короткий
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
Овертайм
60:00
Иан Маккошен
Статистика
СКА
Барыс
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит