Хет-трик Плотникова помог СКА разгромить «Барыс» в матче КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0). Хет-трик оформил капитан команды Сергей Плотников (12, 33, 52-я минуты), также шайбы забросили Михаил Воробьев (10), Егор Савиков (25), Матвей Поляков (37) и Матвей Короткий (57).
Вратарь СКА Артемий Плешков отразил 18 бросков и второй раз сыграл на ноль в текущем сезоне.
СКА (71 очко) занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Барыс» (47) идет на предпоследней, 10-й строчке на Востоке. Астанинцы продлили серию поражений до пяти матчей.
В следующем матче СКА сыграет в гостях с минским «Динамо» 5 марта. «Барыс» 7 марта в Санкт-Петербурге встретится с «Шанхайскими драконами».
Игорь Ларионов
Михаил Кравец
Артемий Плешков
Андрей Шутов
(00:00-24:19)
Адам Шил
(c 24:19)
09:33
Михаил Воробьев
(Николай Голдобин, Никита Дишковский)
10:17
Маркус Филлипс
10:17
Адиль Бекетаев
11:53
Сергей Плотников
(Андрей Педан, Николай Голдобин)
16:49
Джозеф Бландизи
24:19
Егор Савиков
(Джозеф Бландизи, Скотт Уилсон)
32:08
Сергей Плотников
(Скотт Уилсон, Николай Голдобин)
36:49
Матвей Поляков
(Рокко Гримальди, Сергей Сапего)
40:26
Мэйсон Морелли
42:45
Матвей Поляков
51:07
Сергей Плотников
(Маркус Филлипс, Николай Голдобин)
56:29
Матвей Короткий
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
60:00
Иан Маккошен
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит