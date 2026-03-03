Тренер «Барыса» после 0:7 со СКА: «Мы играли только 6 минут. Затем ни характера, ни мастерства. Детский сад»

"Счет красноречив. Мы играли и выполняли то, о чем договаривались, наверное, только шесть минут. Затем ни характера, ни мастерства… В зоне атаки не реализовали то, что создали, безобразно отнеслись к своей работе в зоне обороны. Нельзя таким мастеровитым соперникам давать столько свободы. Так что все закономерно.
Мы договаривались не терять шайбу на синих линиях. А первый гол вырос как раз из такой ошибки. Дело не в том, что у команды сели батарейки после, а в индивидуальных ошибках. Вроде боремся, шайбы на себя ловим, да и по броскам два периода было равное соотношение.
Понятно, что есть вопросы к индивидуальному мастерству, но со «Спартаком» наша игра была похожа на хоккей, а сегодня — на детский сад. И когда она приобретает подобный характер, жалеешь, что уже не можешь выйти на лед и что-то изменить. Чтобы таких матчей не было, к своей работе нужно относиться иначе", — приводятся слова Кравца на сайте лиги.
Игорь Ларионов
Михаил Кравец
Артемий Плешков
Андрей Шутов
(00:00-24:19)
Адам Шил
(c 24:19)
09:33
Михаил Воробьев
(Николай Голдобин, Никита Дишковский)
10:17
Маркус Филлипс
10:17
Адиль Бекетаев
11:53
Сергей Плотников
(Андрей Педан, Николай Голдобин)
16:49
Джозеф Бландизи
24:19
Егор Савиков
(Джозеф Бландизи, Скотт Уилсон)
32:08
Сергей Плотников
(Скотт Уилсон, Николай Голдобин)
36:49
Матвей Поляков
(Рокко Гримальди, Сергей Сапего)
40:26
Мэйсон Морелли
42:45
Матвей Поляков
51:07
Сергей Плотников
(Маркус Филлипс, Николай Голдобин)
56:29
Матвей Короткий
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
60:00
Иан Маккошен
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
