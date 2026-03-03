Омский «Авангард» обыграл московский «Спартак» с разгромным счётом

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся 2 марта во Дворце спорта «Мегаспорт» имени Тарасова в Москве. Столичный «Спартак» принимал у себя в гостях омский «Авангард». Победу в игре одержали «ястребы» со счётом 1:4.
Счёт в матче на 16-й минуте открыл нападающий омской команды Константин Окулов. На 25-й минуте удвоил преимущество Николай Прохоркин. Он же забросил шайбу в ворота хозяев площадки на 31-й минуте.
Четвёртая шайба залетела в ворота «Спартака» на 39-й минуте благодаря Ивану Игумнову. И лишь за три минуты до конца игры форвард «Спаратака» Даниил Гутик не позволил красно-белым проиграть всухую.
В рамках КХЛ команды провели 34 личные встречи. Москвичи одержали 12 побед, омичи — 22. В нынешнем сезоне единственный матч в Омске «Авангард» выиграл со счетом 7:5.
Теперь команде Ги Буше предстоит сыграть против команды Игоря Никитина. Матч с ЦСКА начнется в 22:30 по омскому времени4 марта. Затем омичи отправятся в Сочи.
К слову, накануне матча со «Спартаком» капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов сообщил в своём телеграм-канале «Батя с клюшкой», что наконец-то разобрал дома ёлку. И даже записал весь процесс на видео.
Александр Барков
Ги Буше
Александр Георгиев
Никита Серебряков
05:51
Наиль Якупов
08:08
Дамир Шарипзянов
15:17
Константин Окулов
15:50
Иван Рябов
24:11
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
30:53
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Наиль Якупов)
31:30
Командный штраф
38:49
Иван Игумнов
(Семен Чистяков)
44:41
Никита Коростелев
56:39
Артемий Князев
56:39
Джованни Фьоре
56:39
Джованни Фьоре
56:59
Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Дмитрий Вишневский)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит