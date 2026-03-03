Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл московский ЦСКА

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Ворота столичной команды поразил игрок «Автомобилиста» Семен Кизимов. Благодаря этой победе «шоферы» набрали 76 очков. В Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвертое место.