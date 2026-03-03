Москва
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл московский ЦСКА

Екатеринбургский хоккейный клуб ЦСКА обыграл московский ЦСКА в выездном матче.

Источник: БЕЛТА

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Ворота столичной команды поразил игрок «Автомобилиста» Семен Кизимов. Благодаря этой победе «шоферы» набрали 76 очков. В Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвертое место.

Следующий выездной матч «шоферы» проведут в Москве против «Динамо». Встреча пройдет 4 марта.

ЦСКА
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 5982 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Николай Заварухин
Вратари
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:38)
Владимир Галкин
Дмитрий Гамзин
(58:30-58:50)
1-й период
04:11
Алексей Чуркин
07:46
Командный штраф
16:44
Семен Кизимов
(Даниэль Спронг, Никита Трямкин)
18:55
Владимир Галкин
2-й период
25:30
Александр Шаров
25:54
Данил Романцев
3-й период
40:35
Николай Коваленко
42:29
Павел Карнаухов
59:16
Никита Трямкин
Статистика
ЦСКА
Автомобилист
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит