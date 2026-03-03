«Амур» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Кирилл Слепец (9-я минута), Андрей Крутов (25) и Ярослав Лихачев (55), который продлил свою результативную серию (2 гола + 4 передачи) до четырех матчей. У «Нефтехимика» отличился Никита Артамонов (47).