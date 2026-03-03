«Амур» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Хабаровский «Амур» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Кирилл Слепец (9-я минута), Андрей Крутов (25) и Ярослав Лихачев (55), который продлил свою результативную серию (2 гола + 4 передачи) до четырех матчей. У «Нефтехимика» отличился Никита Артамонов (47).
Канадский защитник «Нефтехимика» Лука Профака провел 100-й матч в КХЛ.
«Амур» одержал третью победу подряд. Команда, набравшая 55 очков, занимает девятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции и продолжает борьбу за место в плей-офф. «Нефтехимик» с 63 очками располагается на седьмой строчке.
В следующем матче «Нефтехимик» 5 марта сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом», «Амур» в тот же день примет уфимский «Салават Юлаев».
Александр Андриевский
Игорь Гришин
Максим Дорожко
Филипп Долганов
(00:00-58:57)
Филипп Долганов
00:46
Ярослав Лихачев
08:08
Кирилл Слепец
(Иван Мищенко)
17:03
Джозеф Душак
24:58
Андрей Крутов
29:50
Кирилл Петьков
46:22
Никита Артамонов
(Дамир Жафяров)
50:23
Олег Ли
52:25
Виктор Балдаев
52:36
Булат Шафигуллин
54:24
Ярослав Лихачев
(Иван Мищенко, Егор Воронков)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит