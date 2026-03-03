Москва
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
04.03
Баффало
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
04.03
Бостон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
04.03
Вашингтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
04.03
Коламбус
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
04.03
Нью-Джерси
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.10
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
04.03
Виннипег
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.20
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2

Хоккеисты устроили драку на рукопожатии после матча КХЛ

Драку устроили Виктор Балдаев из «Амура» и Матвей Надворный из «Нефтехимика».

Источник: ХК "Амур"

Игроки хабаровского «Амура» и нижнекамского «Нефтехимика» устроили драку на рукопожатии после матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Встреча прошла в Хабаровске 3 марта и завершилась победой «Амура» со счетом 3:1.

Во время рукопожатия форвард «Нефтехимика» Матвей Надворный и нападающий «Амура» Ярослав Лихачев что-то не поделили и начали толкаться. За Лихачева заступился Виктор Балдаев и устроил драку с Надворным.

В протоколе Балдаеву и Надворному в итоге записали двухминутные штрафы за грубость.

«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 61 матче. «Нефтехимик» расположился на седьмой строчке с 63 очками в 62 встречах.