Хоккеисты устроили драку на рукопожатии после матча КХЛ

Игроки хабаровского «Амура» и нижнекамского «Нефтехимика» устроили драку на рукопожатии после матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Встреча прошла в Хабаровске 3 марта и завершилась победой «Амура» со счетом 3:1.
Во время рукопожатия форвард «Нефтехимика» Матвей Надворный и нападающий «Амура» Ярослав Лихачев что-то не поделили и начали толкаться. За Лихачева заступился Виктор Балдаев и устроил драку с Надворным.
В протоколе Балдаеву и Надворному в итоге записали двухминутные штрафы за грубость.
«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 61 матче. «Нефтехимик» расположился на седьмой строчке с 63 очками в 62 встречах.